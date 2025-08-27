Congo-Kinshasa: Rapatriement de 533 sujets rwandais dans leur pays

26 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Au total, 533 autres sujets rwandais ont été rapatriés dans leur pays lundi 25 août, en passant par le poste frontière de la Grande Barrière à Rubavu. Ce retour intervient quelques jours après une réunion tripartite, Rwanda, RDC et l'agence des Nations unies pour les réfugiés (HCR) sur le rapatriement volontaire, en fin juillet dernier à Addis-Abeba.

Ce flux migratoire s'inscrit dans un processus plus large de rapatriement, qui a débuté en mai dernier ramenant au Rwanda un peu plus de 4 000 sujets hutus rwandais pour cette année 2025, indique la chargée de communication du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, basée à Genève, Eijun Byun.

Elle insiste sur le principe de volontariat, déclarant que le rapatriement ne peut être durable que s'il est "librement consenti" et accompagné de "garanties de sécurité".

Certaines sources à Goma estiment cependant ces rapatriements seraient loin d'être un choix entièrement libre. Selon elles, la rébellion de l'AFC/M23, qui occupe la ville depuis le depuis de l'année, interpelle des sujets hutus rwandais au cours de différentes opérations de bouclage. Elle leur interdit par la suite de regagner leurs foyers congolais, ne leur laissant d'autre option que le rapatriement.

