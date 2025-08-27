Congo-Kinshasa: Les enseignants du Grand Equateur boycottent la rentrée scolaire 2025-2026

26 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Au cours d'une assemblée générale tenue lundi 25 aout à Mbandaka (Equateur), les enseignants affiliés aux quatre syndicats ont décidé de boycotter la rentrée scolaire 2025-2026, prévue le 1er septembre prochain.

Les manifestants posent comme condition, le respect des engagements que le gouvernement central avait pris lors de la commission paritaire de mois d'août 2024 à Kinshasa.

La déclaration des enseignants sur le boycott de la rentrée scolaire est faite par François Mukadi Nkashama, président de l'Intersyndicale des enseignants du secteur public de l'Equateur :

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.