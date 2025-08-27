Congo-Kinshasa: Les enseignants du Grand Equateur boycottent la rentrée scolaire 2025-2026

Au cours d'une assemblée générale tenue lundi 25 aout à Mbandaka (Equateur), les enseignants affiliés aux quatre syndicats ont décidé de boycotter la rentrée scolaire 2025-2026, prévue le 1er septembre prochain.

Les manifestants posent comme condition, le respect des engagements que le gouvernement central avait pris lors de la commission paritaire de mois d'août 2024 à Kinshasa.

La déclaration des enseignants sur le boycott de la rentrée scolaire est faite par François Mukadi Nkashama, président de l'Intersyndicale des enseignants du secteur public de l'Equateur :