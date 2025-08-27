Tunisie: Séjours prolongés, désert et culture - Ce que recherchent les touristes chinois au pays

Le nombre de touristes chinois ayant visité la Tunisie entre janvier et juillet 2025 a enregistré une hausse de 15,3 % par rapport à la même période en 2024, lorsque le pays avait accueilli environ 24 000 visiteurs, a indiqué mardi le représentant de l'Office national du tourisme tunisien (ONTT) à Pékin, Anouar Chetoui.

Dans une déclaration à l'envoyée spéciale de l'agence TAP, il a souligné la nécessité d'établir des liaisons aériennes directes pour dynamiser davantage ce marché. Rien qu'au mois de juillet 2025, le flux des touristes chinois vers la Tunisie a progressé de 30,9 % par rapport au même mois de l'année précédente, et ce malgré l'absence de vols directs.

Selon Chetoui, ces chiffres confirment la place grandissante de la Tunisie parmi les destinations lointaines plébiscitées par les voyageurs chinois, aux côtés du Canada, de la France, de la Turquie, de la Jordanie ou encore de la Suisse.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a précisé que le touriste chinois se distingue par des séjours prolongés, mêlant découverte culturelle, loisirs et expériences personnalisées. Les visiteurs chinois montrent un fort attrait pour les sites historiques comme Carthage, les stations balnéaires de Hammamet, ainsi que pour des destinations culturelles et pittoresques telles que Kairouan et Sidi Bou Saïd. Le désert figure également parmi les expériences les plus recherchées, avec les balades à dos de chameau, les circuits en 4x4 et la gastronomie locale.

Le représentant de l'ONTT a rappelé que la Tunisie offre une combinaison attractive de patrimoine historique et culturel, de paysages naturels variés et de services touristiques de qualité, renforcée par l'hospitalité locale. Il a insisté sur l'importance d'ouvrir une ligne directe Tunis-Pékin afin de lever les contraintes liées aux trajets actuels, qui passent par le Moyen-Orient, la Turquie ou l'Égypte.

Les touristes chinois apprécient également les produits traditionnels tunisiens, comme la céramique, les tapis, les cuirs et les bijoux, ainsi que les produits agricoles tels que l'huile d'olive et les dattes.

En 2025, la Tunisie et la Chine célèbrent le 61e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques. L'année précédente avait été marquée par la visite officielle du président Kaïs Saïed en Chine, du 28 mai au 1eᣴ juin 2024, ouvrant de nouvelles perspectives de coopération bilatérale.