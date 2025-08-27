Tunisie: Depuis Genève, le pays réaffirme l'engagement à lutter contre le racisme et à protéger les résidents établis sur son territoire

Le représentant de la mission permanente de la Tunisie auprès du Conseil des droits de l'homme à Genève a réaffirmé l'engagement de la Tunisie à lutter contre toutes les formes de racisme, de discrimination raciale et de haine, conformément au texte de sa Constitution.

Il a également réitéré l'engagement de notre pays à protéger tous les résidents sur son territoire dans le cadre de l'État de droit et de ses institutions, conformément à ses lois nationales et aux engagements découlant des pactes et instruments internationaux.

Dans une allocution prononcée, mardi, dans le cadre d'une table ronde de haut niveau organisée au siège du Conseil des droits de l'homme, le représentant de la Tunisie a exprimé la ferme condamnation de la Tunisie à l'égard du crime de génocide commis, sur une base raciste, par les forces de l'entité sioniste contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza et dans le reste des territoires palestiniens occupés.

Dans sa page officielle, la mission tunisienne a, en outre, vivement dénoncé ce qu'elle a qualifié « d'agression raciste barbare », fustigeant la politique d'affamer le peuple palestinien et les pratiques de déplacement forcé visant la population de Gaza.

Elle a également condamné les agressions systématiques ciblant les hôpitaux et personnel y relevant, réitérant les appels incessants de la Tunisie à la communauté internationale en vue d'intervenir en urgence afin de mettre fin aux hostilités, de faciliter l'entrée immédiate de l'aide humanitaire et de lever le blocus injuste imposé aux territoires palestiniens occupés.

La mission tient aussi à exprimer le soutien constant et de principe de la Tunisie en faveur des droits du peuple palestinien, dont en particulier, son droit à disposer de lui-même et à avoir son État indépendant sur l'ensemble du territoire de la Palestine avec pour capitale la ville sainte d'Al-Qods.