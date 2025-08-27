Algérie: Energies renouvelables - Le groupe chinois Kibing Group présente un projet de production de verre solaire au pays

ALGER — Une délégation du groupe chinois Kibing Group a présenté, mardi au ministère de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables, un projet d'investissement pour la production de verre solaire en Algérie, indique un communiqué du ministère.

La délégation chinoise, conduite par le directeur général adjoint du groupe, Eric Wong Kuan, a été reçue par le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Energie, chargé des Energies renouvelables, Noureddine Yassaâ, et la secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Energie, chargée des Mines, Karima Tafer, en présence de cadres du ministère.

Le projet prévoit la réalisation d'une usine de production de verre solaire, d'une capacité de 1,53 million de tonnes par an, et d'une unité de traitement et de valorisation du sable de silice ultrapure, d'une capacité de 1,08 million de tonnes par an.

Au cours de la présentation, la délégation chinoise a indiqué que le projet contribuera à la création de 3.000 emplois directs, avec un taux d'intégration locale atteignant 90%, selon la même source.

Cette rencontre a été l'occasion de passer en revue le potentiel qu'offre ce projet dans la valorisation des ressources naturelles locales, notamment le sable de silice, et la construction d'une chaîne de production intégrée dans le secteur de l'énergie solaire, à même de renforcer la position de l'Algérie en tant que hub régional des énergies renouvelables dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MENA), précise le communiqué.

Yassaâ a, dans ce cadre, souligné la volonté de l'Etat algérien d'encourager les partenariats "fructueux" avec des entreprises internationales de premier plan, précisant que le marché algérien offrait des opportunités d'investissement "prometteuses" dans les secteurs des hydrocarbures, des énergies propres et des mines.

Il a rappelé, dans la foulée, les profondes réformes réalisées pour améliorer le climat d'investissement en Algérie et les garanties offertes aux investisseurs, mettant en exergue l'intérêt majeur accordé par l'Algérie au développement de grands projets stratégiques dans les domaines de l'exploration, de la production et de la transformation industrielle, en phase avec les priorités de la transition énergétique et de la diversification des sources de l'économie nationale.

De son côté, Mme Tafer a expliqué les procédures et autres mécanismes prévus en Algérie pour la valorisation des ressources minières nationales dans le cadre de la législation en vigueur.

Au terme de la rencontre, il a été décidé de poursuivre les consultations entre les deux parties pour examiner les voies et moyens de transformer cette volonté commune en projets et partenariats concrets, à même de soutenir le développement de l'industrie du verre solaire et de renforcer le processus de transition énergétique en Algérie.

Pour ce faire, des réunions de travail spécialisées sont prévues dans les prochains jours, avec la participation de représentants des établissements sectoriels concernés, qui étudieront la faisabilité et la possibilité de mise en oeuvre de ce projet dans le respect des normes et exigences nationales.

Leader chinois dans la fabrication de verre, Kibing Group produit différents types de verre, dont le verre solaire, le verre isolant et le verre médical.