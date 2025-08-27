Algérie: Wilaya d'Alger - Réunion consacrée à la prochaine rentrée scolaire et aux mesures préventives en prévision des saisons d'automne et d'hiver

ALGER — Le wali d'Alger, Mohamed Abdennour Rabehi a présidé, mardi, une réunion du conseil exécutif de la wilaya, consacrée au suivi des préparatifs de la prochaine rentrée scolaire, à l'organisation par l'Algérie de la 4e édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025), ainsi qu'aux mesures préventives en prévision des saisons d'automne et d'hiver, indique un communiqué des services de la wilaya d'Alger.

A l'entame de la réunion, M. Rabehi a suivi un exposé détaillé sur l'état des nouveaux établissements scolaires en prévision de la rentrée scolaire 2025-2026, précise le communiqué.

Selon la même source, "12 écoles primaires, trois (3) collèges, un lycée semi-internat et 27 cantines scolaires ont été réalisées", en sus de "72 salles devant faire l'objet d'extension pour alléger la surcharge des classes", rappelle la même source, ajoutant que "14 marchés de proximité ont été consacrés à la vente des fournitures scolaires à des prix raisonnables et réglementés".

Concernant les préparatifs de l'IATF, prévue à Alger début septembre, M. Rabehi a souligné "la nécessité de bien préparer et équiper les différents sites devant accueillir cet événement, de mobiliser les moyens nécessaires à son succès, d'aménager les circuits touristiques et les sites historiques, de prolonger les horaires d'ouverture des musées, ainsi que de poursuivre le programme d'animation de la ville d'Alger et de ses espaces publics", poursuit la source.

S'agissant des mesures préventives à entreprendre en prévision des saisons d'automne et d'hiver pour faire face aux catastrophes naturelles pouvant être engendrées par les intempéries, un exposé global a été présenté sur les opérations et interventions menées sur le terrain par les services de wilaya, en l'occurrence, les directions exécutives et les établissements publics de wilaya.

A ce propos, le wali d'Alger a relevé "la nécessité de nettoyer régulièrement des Oueds et avaloirs et d'entretenir les pompes hydrauliques en vue de leur mise en service outre le nettoyage des tunnels et des autoroutes, l'élimination des points noirs et des gravats, ainsi que l'intensification des interventions sur le terrain".