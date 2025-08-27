Algérie: Saihi et l'ambassadrice des Etats-Unis en Algérie évoquent le renforcement de la coopération bilatérale

ALGER — Le ministre de la Santé, M. Abdelhak Saihi, a reçu, mardi, l'ambassadrice des Etats-Unis en Algérie, Mme Elizabeth Moore Aubin, avec qui il a examiné les moyens de renforcer la coopération entre les deux pays dans le domaine de la santé, indique un communiqué du ministère.

Tenue au siège du ministère, cette rencontre s'inscrit dans le cadre du "renforcement des relations bilatérales entre la République algérienne démocratique et populaire et les Etats-Unis d'Amérique dans le domaine de la santé", précise le communiqué, soulignant que les deux parties ont exprimé "leur volonté commune d'élargir et de promouvoir davantage la coopération au vu notamment des potentialités dont disposent les deux pays, à travers la signature d'un mémorandum d'entente bilatéral".

A l'entame de la réunion, l'Ambassadrice des Etats-Unis a mis en avant les domaines de coopération sanitaire entre les deux pays, notamment les urgences majeures, à travers "l'échange de connaissances et d'expertises, ainsi que la promotion de partenariats entre les institutions sanitaires des deux pays".

Elle a également affiché son intérêt pour "le soutien aux opportunités de coopération entre les opérateurs économiques algériens et américains dans le domaine de l'industrie pharmaceutique".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

De son côté, le ministre de la Santé a proposé "outre l'échange d'expertises et d'expériences, le transfert de connaissances et de technologies dans les domaines de la prévention, la biosécurité, la gestion des urgences médicales et la formation".

Il a par là même appelé à "l'organisation d'un forum bilatéral sur l'industrie pharmaceutique, réunissant des hommes d'affaires des deux pays, avec la participation des différents secteurs concernés en Algérie", ce qui constituera "un espace important pour le développement de la coopération bilatérale".

Saihi a également mis en exergue les efforts déployés par le secteur en matière de prévention sanitaire, à travers les programmes nationaux de vaccination et de lutte contre les maladies transmissibles, en sus de l'amélioration de la prise en charge de la santé de la mère et de l'enfant, via le renforcement des services mère et enfant à travers les différentes régions du pays.

A cette occasion, le ministre a évoqué la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre le cancer, basée sur la création de centres et de services spécialisés au sein des établissements sanitaires à travers le territoire national, ainsi que sur l'amélioration de la prise en charge médicale des patients, selon la même source.

Quant à la coopération sanitaire au niveau du continent africain, le ministre a mis en avant les efforts consentis par l'Algérie visant à assurer une prise en charge médicale aux réfugiés, déclarant: "l'Algérie assure un grand soutien humanitaire dans le but d'assurer le traitement et les prestations médicales fondamentales, au niveau de ses établissements sanitaires à tous les réfugiés qui se trouvent sur son sol", a-t-il précisé.

Saihi a également souligné "la nécessité de créer un centre international de vaccination et de lutte contre les maladies tropicales en Algérie, lequel assurera des services médicaux importants dont les opérations de vaccination et de traitement des maladies tropicales, notamment au profit des pays du voisinage".

Au terme de la rencontre, les deux parties ont exprimé leur "satisfaction du niveau des relations unissant les deux pays", mettant en avant "la poursuite de la coordination et de l'action commune afin de concrétiser des projets de coopération mutuellement bénéfiques", conclut le communiqué.