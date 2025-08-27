Algérie: Sadaoui reçoit l'ambassadeur du Royaume-Uni au pays

ALGER — Le ministre de l'Education nationale, Mohammed Seghir Sadaoui, a reçu, mardi, l'ambassadeur du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en Algérie, James Robert Stephen Downer.

La rencontre, qui s'est déroulée au siège du ministère, a été l'occasion de mettre en avant "la profondeur des relations historiques" unissant les deux pays et de passer en revue le bilan de la coopération bilatérale dans le secteur de l'éducation et de l'enseignement, notamment ce qui a été réalisé au cours des dernières années dans le cadre des programmes de formation et de développement de l'apprentissage de la langue anglaise, ainsi qu'en matière d'intégration des nouvelles technologies dans les écoles algériennes.

Au terme de l'audience, il a été procédé à la signature du Programme exécutif de coopération 2025-2027 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

Ce programme vise à élargir les perspectives en matière de formation, notamment par "la formation de 1.000 enseignants de langue anglaise", à travers "la formation à distance durant l'année scolaire 2025-2026 et la formation en présentiel au profit de 145 inspecteurs du cycle primaire, tout en veillant à la généralisation progressive de cette opération pour inclure l'ensemble des enseignants au cours de la période de validité du programme".

Le programme tend également à "promouvoir l'apprentissage de la langue anglaise" et à "renforcer l'intégration des nouvelles technologies pour un enseignement de qualité".