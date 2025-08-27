Algérie: Sadaoui reçoit l'ambassadeur du Royaume-Uni au pays

26 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le ministre de l'Education nationale, Mohammed Seghir Sadaoui, a reçu, mardi, l'ambassadeur du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en Algérie, James Robert Stephen Downer.

La rencontre, qui s'est déroulée au siège du ministère, a été l'occasion de mettre en avant "la profondeur des relations historiques" unissant les deux pays et de passer en revue le bilan de la coopération bilatérale dans le secteur de l'éducation et de l'enseignement, notamment ce qui a été réalisé au cours des dernières années dans le cadre des programmes de formation et de développement de l'apprentissage de la langue anglaise, ainsi qu'en matière d'intégration des nouvelles technologies dans les écoles algériennes.

Au terme de l'audience, il a été procédé à la signature du Programme exécutif de coopération 2025-2027 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ce programme vise à élargir les perspectives en matière de formation, notamment par "la formation de 1.000 enseignants de langue anglaise", à travers "la formation à distance durant l'année scolaire 2025-2026 et la formation en présentiel au profit de 145 inspecteurs du cycle primaire, tout en veillant à la généralisation progressive de cette opération pour inclure l'ensemble des enseignants au cours de la période de validité du programme".

Le programme tend également à "promouvoir l'apprentissage de la langue anglaise" et à "renforcer l'intégration des nouvelles technologies pour un enseignement de qualité".

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2025 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.