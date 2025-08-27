Togo: Le mouvement citoyen «Tournons la Page» dénonce l'arrestation de deux de ses militants

Au Togo, l'organisation « Tournons la page » (TLP) dénonce l'arrestation de deux de ses militants. Selon un communiqué publié mardi 26 août, Armand Agblézé et Oséi Agbagno ont été arrêtés vendredi 22 août au soir, puis conduits au Service central de recherches et d'investigations criminelles (Scric), « pour des motifs jusque-là inconnus ». Pour l'organisation, il s'agit d'une tentative d'intimidation.

Au Togo, d'autres interpellations seraient en préparation, notamment celles de proches de son coordinateur national, interpelle l'organisation. « Tournons la page est l'une des rares organisations de la société civile qui continue à être active et contestataire sur le terrain », dit-elle. « Donc, ce qu'on cherche à faire, et cette recherche ne date pas d'aujourd'hui, c'est d'impliquer les militants de Tournons la page dans un complot qui viserait à les faire condamner pour une tentative de déstabilisation du pays. Alors que nos militants n'ont aucune activité subversive », explique Brigitte Ameganvi, membre du bureau exécutif de Tournons la page international.

Elle rappelle qu'un des responsables du mouvement, proche collaborateur de David Dosseh, a déjà été arrêté plusieurs fois. « Les fois précédentes, il a été relâché parce qu'aucune charge ne pouvait être retenue contre lui. Nous avons des informations selon lesquelles son arrestation est réellement planifiée, de même que celle des deux jeunes qui ont été arrêtés. Et l'objectif, c'est d'impliquer tout ce monde-là dans un complot pour pouvoir les empêcher d'exercer les activités qu'ils exercent qui ne sont que des activités de défense des droits humains et de défense de la démocratie ».

Contactées par RFI, les autorités togolaises n'ont pas donné suite pour le moment.

