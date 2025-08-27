Tunisie: La municipalité donne un mois aux contrevenants pour libérer la voie publique

27 Août 2025
La Presse (Tunis)

Face à la recrudescence des abus liés à l'occupation anarchique de la voie publique, la municipalité de Tunis a appelé, ce mercredi, les commerçants et occupants de l'espace public à se conformer strictement aux lois et règlements en vigueur.

Dans un communiqué publié sur sa page Facebook officielle, la municipalité a dénoncé de nombreuses infractions liées à l'exploitation excessive du domaine public et au non-respect des autorisations municipales. Elle a accordé un délai d'un mois à compter de la date de publication du communiqué pour permettre aux contrevenants de régulariser leur situation. Passé ce délai, des mesures de démolition immédiate seront appliquées à toutes les installations non conformes.

La mairie souligne que cette campagne vise à restaurer l'ordre urbain, à garantir la libre circulation des piétons et véhicules, et à préserver l'esthétique de l'espace public, souvent détérioré par les extensions abusives des commerces et étals sauvages.

Parallèlement, Lotfi Dachraoui, secrétaire général chargé de la gestion des affaires de la municipalité, a rappelé l'importance du respect des règles d'hygiène urbaine. Il a exigé que les commerçants déposent leurs déchets dans des sacs plastiques bien fermés, en se conformant aux horaires de passage des camions municipaux.

Il a en outre averti que tout manquement à ces règles exposera les contrevenants à des sanctions et amendes financières, conformément à la réglementation en vigueur.

Ces mesures s'inscrivent dans une dynamique plus large de réorganisation de l'espace public, de lutte contre les incivilités et de soutien au travail des agents municipaux, souvent confrontés à des obstacles dans l'application des textes.

