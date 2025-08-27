Tunisie: De la Médina à Sidi Bou Saïd - Ahlam séduit par la magie tunisienne

Dans le cadre de la promotion de la destination tunisienne auprès des pays arabes, notamment des États du Golfe, la chanteuse émiratie Ahlam a effectué une visite touristique officielle en Tunisie à l'occasion de sa participation au Festival international de Carthage. Cette initiative, organisée par le ministère du Tourisme en collaboration avec les ministères des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, ainsi que des Affaires culturelles, vise à renforcer le rayonnement de la Tunisie comme destination touristique et culturelle majeure dans la région.

La tournée d'Ahlam a débuté par une visite de la médina de Tunis, site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, où elle a découvert la mosquée Zitouna, symbole historique et culturel de la capitale. La visite s'est poursuivie par un parcours dans les ruelles animées et les boutiques d'artisanat traditionnel, mettant en lumière le savoir-faire tunisien en matière de métiers d'art.

Le point d'orgue de cette visite a été la découverte du Palais Ennejma Ezzahra, situé à Sidi Bou Saïd, une destination phare qui incarne à la fois le charme pittoresque de la région et la richesse du patrimoine architectural tunisien. Cette promenade a offert à la chanteuse une immersion complète dans la diversité culturelle et historique du pays.

Dans une vidéo publiée sur la page officielle Facebook de l'Office national du tourisme tunisien, Ahlam a exprimé sa fierté et sa satisfaction à l'issue de ce séjour. Elle a remercié le ministre du Tourisme, Sofiane Tekaya, ainsi que le public du Festival de Carthage pour leur accueil chaleureux et leur soutien. L'artiste a également salué les efforts déployés par la Tunisie pour préserver son patrimoine musical, culturel et artistique.

"Je ne me lasse pas de la beauté de la Tunisie et de ses sites historiques", a-t-elle déclaré, annonçant son intention de revenir prochainement pour découvrir d'autres trésors culturels du pays.