Tunisie: 'Non, les patients ne seront pas privés de traitement', rassure le ministère de la Santé

Le ministère de la Santé a publié ce mercredi un communiqué explicatif pour clarifier les malentendus autour de sa note du 24 août relative à la gestion du système pharmaceutique et à la rationalisation des prescriptions médicales.

Selon le ministère, cette note a été "mal interprétée et exploitée à des fins qui n'ont rien à voir avec son objectif réel". Il a fermement démenti toute volonté de priver les patients de médicaments, précisant que l'appel à la rationalisation vise uniquement à garantir la continuité de l'approvisionnement en médicaments à l'échelle nationale.

Face à la circulation de fausses informations et de vidéos anciennes liées au secteur de la santé, le ministère a appelé les citoyens et les professionnels à ne pas se laisser influencer par des interprétations erronées, qui pourraient perturber les efforts en cours pour améliorer le secteur de la santé et du médicament.

Le ministère a en outre tenu à rappeler que la rationalisation de l'usage des médicaments est une pratique reconnue au niveau international, et qu'elle ne signifie en aucun cas une réduction de l'accès aux soins, mais plutôt une utilisation optimale des traitements, en veillant à respecter les quantités et les durées nécessaires à leur efficacité.

Enfin, le communiqué souligne que la stratégie nationale du médicament repose sur plusieurs axes : assurer la durabilité du stock stratégique, encourager la prescription de médicaments enregistrés et génériques, et garantir l'accès de tous les patients aux traitements indispensables.