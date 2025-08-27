Burkina Faso: Immersion patriotique - Le Ministre Directeur de Cabinet du Président du Faso encourage les bacheliers à Manga

Le Ministre Directeur de Cabinet du Président Faso, le Capitaine Martha Céleste Anderson Dekomwin MEDAH a rendu visite, le dimanche 24 août dernier, aux bacheliers de la région du Nazinon en immersion patriotique au lycée professionnel de Manga.

Présent dans la région où il a visité les chantiers de construction d'infrastructures dans le cadre des initiatives présidentielles, le Ministre Directeur de Cabinet est allé féliciter et encourager les nouveaux bacheliers regroupés pour l'immersion patriotique obligatoire.

Il a visité les locaux et prodigué des conseils à ceux-là qui seront les futurs bâtisseurs de la nation.

Le Ministre Directeur de Cabinet a invité ses hôtes à observer les règles d'hygiène, de propreté, de discipline qui constituent les fondements d'une vie saine et les bases de construction de la Nation.

Évoquant les modules de formation, le Capitaine MEDAH a rappelé : « Vous devez, comme le Chef de l'État l'a dit, faire en sorte de mieux comprendre l'histoire de votre pays. Si vous ne comprenez pas l'histoire de votre pays, vous n'avez pas de repères (...) L'ensemble des cours que vous allez recevoir ici doit vous permettre de comprendre l'histoire du Burkina Faso ».

Il les a félicités d'être « la première cohorte d'un Burkina nouveau » et invité ces « citoyens nouveaux » à collaborer, à tisser de meilleurs liens entre eux, à travailler à faire changer les choses de façon positive à partir de maintenant.

Sur ce site d'immersion de la région qui en compte 6, ils sont au total 392 bacheliers, soit 199 filles et 193 garçons à suivre la formation dans le cadre de l'immersion patriotique obligatoire.