Cote d'Ivoire: FONSTI à Pretoria - La recherche ivoirienne s'affirme sur la scène africaine

Pretoria, Afrique du Sud - Du 26 au 29 août 2025, le Fonds pour la Science, la Technologie et l'Innovation (FONSTI) prend part à la 2ᵉ Visite d'apprentissage entre pairs du Science Granting Councils Initiative (SGCI), organisée à Pretoria. Cette rencontre, qui réunit plus de 15 conseils de financement africains ainsi que des partenaires techniques et financiers internationaux, constitue une plateforme stratégique pour renforcer l'impact sociétal de la recherche en Afrique.

Un espace d'échanges et de coopération

Organisée conjointement par la National Research Foundation (NRF) d'Afrique du Sud et la Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) d'Allemagne, cette visite met l'accent sur le partage d'expériences autour des meilleures pratiques de gestion des subventions, de l'évaluation de l'impact, de la promotion de l'excellence scientifique et de la valorisation des résultats de la recherche.

Les thématiques abordées concernent notamment la mise en œuvre de programmes multilatéraux de recherche axés sur la curiosité, l'intégration de plateformes numériques de gestion, la promotion de l'égalité des genres, la professionnalisation de la gestion scientifique et le renforcement des écosystèmes d'innovation à travers la propriété intellectuelle et la commercialisation.

Une opportunité stratégique pour la Côte d'Ivoire

La délégation ivoirienne du FONSTI s'est particulièrement investie dans les réflexions sur l'évaluation de l'impact de la recherche, en soulignant la nécessité d'aligner les attentes des bailleurs sur les réalités des chercheurs de terrain. Elle a également pris part à des ateliers de haut niveau consacrés à la gouvernance des infrastructures de recherche, au co-investissement et à la collaboration entre bailleurs et institutions.

Pour le FONSTI, cette participation est une étape clé dans la consolidation des liens de coopération avec les autres conseils africains et dans le positionnement de la Côte d'Ivoire comme acteur moteur de la transformation scientifique du continent. À l'issue de la rencontre, l'institution entend intégrer les enseignements tirés dans ses stratégies nationales, afin de renforcer les capacités locales, favoriser des partenariats internationaux solides et promouvoir une recherche ivoirienne porteuse de solutions concrètes pour le développement durable.