Cote d'Ivoire: Marcory - Laurent Tchagba célèbre le retour des colons de vacances de Korhogo

Le ministre Laurent Tchagba a présidé, mardi 26 août 2025, au siège du RHDP de Marcory, la cérémonie marquant la fin de la première édition de la colonie de vacances organisée par sa Fondation TBL.

Durant trois semaines, une centaine d'enfants âgés de 6 à 17 ans ont séjourné à Korhogo, dans la région du Poro, pour un programme alliant détente, découverte et apprentissage du vivre-ensemble.

Dans une ambiance chaleureuse et familiale, les parents sont venus nombreux accueillir leurs enfants. Le ministre Tchagba, visiblement ému, a salué la réussite de cette initiative qui a permis aux jeunes colons de renforcer leur cohésion et de s'ouvrir à la diversité culturelle. « Avoir des enfants heureux, unis et épanouis, c'est le plus grand des succès. C'était notre objectif, et nous l'avons atteint », a-t-il déclaré.

Placée sous le sceau du divertissement, cette première édition a offert aux enfants bien plus qu'un simple temps de loisirs : un cadre d'éducation informelle, de ressourcement et de bien-être, grâce aux découvertes culturelles et touristiques dans le terroir de Korhogo.

Laurent Tchagba, également coordinateur principal du RHDP à Marcory, a promis de pérenniser et d'améliorer cette initiative. « L'année prochaine, nous mettrons encore plus de moyens afin que la colonie de vacances 2026 soit une expérience encore plus enrichissante pour les enfants de Marcory », a-t-il assuré, tout en remerciant les parents et les encadreurs pour leur implication.

La cérémonie s'est achevée dans une ambiance festive, marquée par la remise d'attestations aux enfants, des bénédictions prononcées par la directrice de la colonie, Mme Dédé Avit, ainsi qu'un présent symbolique offert au ministre en signe de gratitude. Au nom de ses camarades, la jeune Kassembré Myriam a exprimé sa reconnaissance au ministre Tchagba pour cette « belle opportunité d'épanouissement et de bonheur ».