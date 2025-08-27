Congo-Kinshasa: Combats FARDC-Mobondo à Kwamouth - 4 morts

Quatre miliciens Mobondo ont été tués lors de l'opération de traque effectuée par les Forces armées de la RDC (FARDC) ce mardi 26 août sur la route nationale n°17, entre les villages Tubakita et Limete, dans le territoire de Kwamouth (Maï-Ndombe).

Selon le porte-parle des opérations Ngemba, le capitaine Antony Mualushayi, ces assaillants ont tendu une embuscade meurtrière à un camion qui partait vers Kwamouth en provenance de Kinshasa.

"Les assaillants Mobondo avaient tendu une embuscade à un camion civil, causant la mort de deux personnes, dont un chauffeur et un militaire en route vers son unité. Deux autres passagers blessés ont réussi à s'échapper."

Alertées, les unités des FARDC basées au village Kinsele sont rapidement intervenues. Elles ont lancé une opération de ratissage qui a conduit à "la neutralisation des quatre assaillants".

Les opérations de sécurisation se poursuivent dans la zone.

L'officier a réaffirmé la détermination de l'armée à traquer sans relâche tous les miliciens Mobondo qui refusent de se conformer aux directives de la Réserve armée de la défense (RAD).

"L'armée ne saurait tolérer la présence de groupes armés semant l'insécurité et défiant l'autorité de l'État, quelle que soit leur motivation", a-t-il martelé.

Les FARDC appellent la population du territoire de Kwamouth et des environs à la vigilance et l'invitent à collaborer avec les forces loyalistes en dénonçant tout individu armé ou impliqué dans les violences.