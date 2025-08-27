Congo-Kinshasa: Filippo Grandi, Chef du HCR séjourne à Kinshasa

27 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le Haut-Commissaire des Nations unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, a entamé mardi 26 août, une mission de travail à Kinshasa, en RDC. Il affirme que la recherche de solutions à la crise des réfugiés rwandais et congolais est au coeur de ses préoccupations.

Cette visite intervient alors que les initiatives se multiplient pour résoudre la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC, y compris celle de populations déplacées. Cette dynamique appelle à une coopération renforcée entre les différents acteurs étatiques de la région.

Pour ce haut fonctionnaire des Nations unies, les conditions de vie extrêmement précaires de milliers de réfugiés, demandeurs d'asile et déplacés internes dans l'Est de la RDC ainsi que dans les pays voisins, exigent une action concertée afin de répondre à la crise humanitaire qu'elles engendrent.

Dans le but de s'assurer du bon déroulement et du succès des opérations en cours, Filippo Grandi mise sur l'expérience de son organisation pour une gestion efficace de cette crise des réfugiés en faveur de deux nations.

Depuis 2022, seules 13 772 personnes ont été rapatriées vers la RDC par le HCR, sur un total de 1 224 592 réfugiés congolais établis principalement au Rwanda, au Burundi et en Ouganda.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.