Congo-Kinshasa: Filippo Grandi, Chef du HCR séjourne à Kinshasa

Le Haut-Commissaire des Nations unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, a entamé mardi 26 août, une mission de travail à Kinshasa, en RDC. Il affirme que la recherche de solutions à la crise des réfugiés rwandais et congolais est au coeur de ses préoccupations.

Cette visite intervient alors que les initiatives se multiplient pour résoudre la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC, y compris celle de populations déplacées. Cette dynamique appelle à une coopération renforcée entre les différents acteurs étatiques de la région.

Pour ce haut fonctionnaire des Nations unies, les conditions de vie extrêmement précaires de milliers de réfugiés, demandeurs d'asile et déplacés internes dans l'Est de la RDC ainsi que dans les pays voisins, exigent une action concertée afin de répondre à la crise humanitaire qu'elles engendrent.

Dans le but de s'assurer du bon déroulement et du succès des opérations en cours, Filippo Grandi mise sur l'expérience de son organisation pour une gestion efficace de cette crise des réfugiés en faveur de deux nations.

Depuis 2022, seules 13 772 personnes ont été rapatriées vers la RDC par le HCR, sur un total de 1 224 592 réfugiés congolais établis principalement au Rwanda, au Burundi et en Ouganda.