Congo-Kinshasa: Sandoa - 23 morts dans un tragique accident de la route à Mwinedjungu

Un drame s'est produit dans la nuit du lundi 26 au mardi 27 août 2025 sur le tronçon routier Sandoa-Kasaji, à hauteur du village Mwinedjungu, dans le territoire de Sandoa. Un camion de marque Ohwo, en provenance de Mbuji-Mayi et à destination de Kolwezi ou Lubumbashi, a fait une sortie de route mortelle, causant la mort de 23 personnes.

Selon Jean Augustin Tshijika, administrateur du territoire de Sandoa, l'accident serait dû à une combinaison de vitesse excessive et d'ivresse du chauffeur. Le véhicule est toujours couché sur le lieu du drame, rendant difficile l'accès aux éventuels corps encore coincés sous la carcasse.

Le gouvernement provincial a dépêché une équipe pour fournir des cercueils et des linceuls. L'enterrement des victimes a débuté mardi à 15h dans la chefferie de Lumaka. Faute de moyens, seuls 13 corps ont pu être conservés dans la morgue locale, dont 12 adultes et un bébé. Les autres, déjà en état de décomposition, ont été inhumés rapidement.

L'administrateur a souligné l'urgence de disposer d'équipements adaptés pour relever le camion et vérifier s'il reste des corps sous le véhicule. L'absence de moyens logistiques freine les opérations de secours et d'identification.