Congo-Kinshasa: Karaté RDC - Didier Budimbu suspend Freddy Lakombo pour comportement indigne

Le ministre des Sports et Loisirs, Didier Budimbu, a suspendu Freddy Lakombo, président de la Fédération de Karaté-do du Congo (FEKACO), pour comportement répréhensible lors d'une cérémonie officielle à la Présidence de la République. La décision, formalisée dans une correspondance datée du mardi 26 août 2025, fait suite à un incident survenu le 9 août, en présence du chef de l'État, Félix Tshisekedi.

La cérémonie en question honorait les athlètes congolais ayant remporté la première médaille d'or de la RDC aux Championnats d'Afrique de karaté, tenus en juillet au Nigeria.

Si le communiqué du ministère des Sports ne donne pas les détails sur ce comportement indigne reproché au président de la FEKACO, les conséquences, elles, sont connues. Outre sa suspension, M. Lakombo se voit également interdit d'accéder à toute installation sportive et de participer à toute activité relative au sport sur l'ensemble du territoire national.

Dans le même communiqué, le ministre Didier Budimbu a instruit les membres du comité exécutif de la Fédération de Karaté et les structures fédérales concernées de veiller au respect strict de ces décisions, d'engager une procédure disciplinaire dans un délai de cinq jours, et de présenter un rapport détaillé sur la gestion financière couvrant la période de juin 2024 à ce jour.