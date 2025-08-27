Congo-Kinshasa: Héritier Watanabe appelle à l'unité nationale pour mettre fin aux violences dans l'Est de la RDC

27 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

En visite à Beni et Butembo, dans le Nord-Kivu, le chanteur congolais Héritier Watanabe a lancé un vibrant appel à l'union de tous les Congolais pour mettre fin aux violences qui ravagent l'Est du pays. À l'issue de son séjour le lundi 25 août 2025, l'artiste s'est dit préoccupé par la situation sécuritaire dans les zones encore sous occupation rebelle.

« Je suis heureux et ému par l'hospitalité à Beni et Kasindi. Mais nous nous inquiétons pour ceux qui vivent encore sous la menace. Trop de morts... on en a marre. Que cela prenne fin, que ce soit par la guerre, les négociations ou le dialogue », a-t-il déclaré.

Héritier Watanabe a exhorté toutes les composantes de la société congolaise à dépasser leurs clivages pour construire ensemble un avenir de paix et de développement.

« Le pays n'appartient à personne. Il nous appartient à tous, et nous devons le développer ensemble », a-t-il insisté.

