Congo-Kinshasa: Walikale - Des milliers de déplacés croupissent dans la misère, privés de tout

Des milliers de personnes déplacées internes vivent dans des conditions extrêmement précaires depuis plusieurs mois dans le territoire de Walikale, au Nord-Kivu. Selon Aimé Noël Kaneno, conseiller du gouverneur chargé des affaires humanitaires, interrogé par Radio Okapi lundi 25 août, ces déplacés peinent à survivre dans plusieurs localités, notamment Pinga (Walikale), Kichanga et Bwiza (Masisi), Mangurejipa (Lubero) et Oicha (chef-lieu du territoire de Beni).

Le gouvernement provincial déploie des efforts pour assister ces populations vulnérables, notamment par un système de familles d'accueil dans le grand Nord ainsi que par la gestion de sites pour déplacés. Toutefois, dans la partie sud, seules des zones d'hébergement collectif existent, sans recours à des familles d'accueil, ce qui complique la prise en charge.

Aimé Noël Kaneno précise que malgré les moyens limités, des vivres et biens non alimentaires sont distribués régulièrement.

Par exemple, une mission récente à Oicha a permis de fournir nourriture, produits non alimentaires ainsi que des médicaments, tout en plaidant pour l'accès à des abris dignes.

Le conseiller humanitaire alerte cependant sur les difficultés financières majeures rencontrées par les organisations non gouvernementales, ce qui limite fortement leurs capacités d'intervention. « Si nous avions prévu des vivres pour trente jours, nous ne pouvons en fournir que pour quinze. Pour les biens non alimentaires ou la construction d'abris, nos possibilités sont elles aussi très réduites, souvent limitées à la fourniture de simples bâches », explique-t-il.

Face à ces contraintes, les autorités provinciales et humanitaires s'efforcent de faire au mieux avec les moyens du bord pour atténuer la misère et offrir un minimum de dignité aux déplacés qui restent dans une situation hautement précaire.