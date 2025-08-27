Congo-Kinshasa: La police intensifie la traque des véhicules sans plaque d'immatriculation à Lubumbashi

27 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

La Police nationale congolaise (PNC) a lancé, mardi 26 août, à Lubumbashi, une vaste opération visant à intercepter tous les véhicules circulant sans plaque d'immatriculation. Le commissaire divisionnaire Blaise Kilimbalimba a rappelé lors d'une causerie morale que la plaque permet d'identifier un véhicule en cas d'accident et constitue un outil essentiel dans la lutte contre la criminalité.

Le chef de la police a souligné que l'absence de plaque complique l'identification des responsables lors d'accidents, de kidnappings ou d'activités illégales. Il a insisté sur le respect obligatoire de cette règle par tous les conducteurs, y compris les hautes personnalités, les militaires et les députés.

« Lorsque vous prenez le volant, vous êtes chauffeur et usager de la route : acceptez les règles ou faites-vous conduire », a conseillé le commissaire Kilimbalimba. Il a également exhorté la population à soutenir cette mesure, qui vise à garantir la sécurité des personnes et de leurs biens à Lubumbashi et dans toute la province du Haut-Katanga.

Cette campagne arrive dans un contexte d'insécurité urbaine croissante et vise à mettre fin à la circulation non contrôlée de véhicules sans plaque, souvent utilisés par des réseaux criminels, selon la police.

