Afrique: CHAN 2024 - Le Sénégal s'incline devant le Maroc

Le Maroc a atteint la finale du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) 2025 après avoir battu le Sénégal, tenant du titre, 5-3 aux tirs au but, à l'issue d'un match nul 1-1 après prolongation hier, mardi 26 août 2025 au Nelson Mandela National Stadium de Kampala.

Le Sénégal n'a pas réussi à réaliser un back to back. Comme l'équipe nationale A, les Lions locaux champions d'Afrique en titre, ont été elimines hier, mardi 26 août 2025, en demi-finale.

Finalement, ce sont les Lions de l'Atlas, vainqueurs en 2018 et 2020, qui affronteront Madagascar lors de la finale de samedi à Nairobi, après que la nation insulaire a battu le Soudan plus tôt dans la journée.

Le Sénégal marque en premier, le Maroc égalise

Les champions en titre ont ouvert le score grâce à Joseph Layousse de Tengueth Football Club (TFC), qui s'est élevé plus haut que tout le monde à la 16ᵉ minute pour reprendre de la tête un corner de Libasse Guèye. C'était une ouverture méritée pour le Sénégal, dont la jeune équipe s'est montrée confiante et bien organisée dès le début du match.

Mais le Maroc a riposté seulement sept minutes plus tard. Sabir Bougrine a décoché une frappe puissante du pied droit depuis l'extérieur de la surface qui est venue se loger dans la lucarne, ramenant le score à 1-1 et inversant la tendance en faveur des doubles champions.

Les deux équipes ont eu des occasions avant la pause Layousse a manqué une autre tête à bout portant, tandis qu'Anas Bach a vu sa tentative arrêtée par le gardien Marc Diouf mais aucune des deux équipes n'est parvenue à marquer un autre but.

Une deuxième mi-temps et une prolongation palpitantes

La seconde mi-temps a été une affaire de prudence, le Maroc prenant progressivement le contrôle de la possession mais le Sénégal restant menaçant sur coups de pied arrêtés.

Le gardien El Mehdi Al Harrar a maintenu le Maroc dans le match grâce à de beaux arrêts, notamment sur des tentatives de Joseph Layousse et Seyni Ndiaye, tandis que Diouf s'est montré solide à l'autre bout du terrain pour repousser Youssef Mehri et Oussama Lamlaoui.

La fatigue s'installant, les deux équipes ont eu recours à leurs bancs de touche. Le Maroc a fait entrer Ayoub Khairi et Salaheddine Errahouli, tandis que le Sénégal a ajouté de nouvelles jambes avec Insa Boye et Ababacar Sarr.

La prolongation a produit des moments frénétiques mais aucun but

Le Maroc est passé tout près de la victoire lorsque la tête de Lamlaoui a été repoussée par Diouf à la 119e minute, tandis que Bonaventure Fonseca a tiré juste au-dessus pour le Sénégal quelques secondes plus tôt.

La fatidique étape des tirs au but

Le score étant toujours de 1-1, ce sont les tirs au but qui ont décidé du vainqueur.

Le Maroc a converti ses cinq tentatives avec sang-froid : Hrimat, Lamlaoui, Khairi, Bach, et finalement Mehri.

Le Sénégal a craqué lorsque le capitaine Seyni Ndiaye a frappé la barre transversale sur leur première tentative, les laissant en position de rattrapage.

Bien que Vieux Cissé, Baye Ciss, et Daouda Ba aient tous marqué, la séquence parfaite du Maroc s'est avérée décisive.

Les Lions de l'Atlas se sont imposés 5-3, se qualifiant pour leur troisième finale du CHAN en six ans et mettant fin au rêve du Sénégal de remporter deux titres consécutifs.

Un choc de cultures footballistiques

La demi-finale avait été présentée comme un choc entre le pedigree du Maroc dans les tournois et la fougue de la jeunesse sénégalaise -- et elle a été à la hauteur des attentes.

Le Maroc a fait preuve de résilience, d'expérience et de discipline pour résister à la domination initiale du Sénégal, tandis que les Ouest-Africains ont montré un potentiel qui laisse présager un avenir prometteur.

L'entraîneur Tarik Sektioui a salué la mentalité de son équipe : « C'était un match difficile contre les champions en titre, mais les joueurs ont fait preuve de sang-froid dans les moments clés. Nous nous sommes battus pour atteindre ce stade, et maintenant nous voulons remporter à nouveau le trophée.»

Le sélectionneur sénégalais Souleymane Diallo, quant à lui, a exprimé sa fierté malgré la défaite : «C'est une jeune génération qui écrit son premier chapitre. Ils ont joué avec courage et discipline. Les tirs au but sont toujours cruels, mais notre avenir reste prometteur.»

Perspectives

Le Maroc affrontera désormais la surprise de ce tournoi, Madagascar, lors de la finale de samedi au Moi Sports Centre Kasarani de Nairobi, tandis que le Sénégal devra se regrouper pour le match pour la troisième place contre le Soudan à Dar es Salaam.

Pour le Maroc, c'est l'occasion de retrouver sa domination continentale et d'entrer dans les annales avec un troisième titre du CHAN. Pour le Sénégal, le rêve de défendre son titre a peut-être pris fin, mais sa jeune équipe a quitté Kampala avec dignité et optimisme pour l'avenir.