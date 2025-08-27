Sénégal: Le FMI prêt à soutenir le plan de relance économique du pays

Le Fonds Monétaire International (Fmi) se dit prêt à soutenir le Sénégal dans la mise en œuvre d'un ambitieux programme de réformes économiques et sociales. C'est ce qu'a indiqué Edward Gemayel, chef de la mission de l'institution de Bretton Woods, qui a séjourné à Dakar du 19 au 26 août 2025.

La visite, qui faisait suite au rapport de la Cour des comptes de février 2025, a permis d'évaluer la situation de la dette et de discuter des mesures correctives avec les autorités sénégalaises.

« Le Fmi est disposé à accompagner le Sénégal dans la conception d'un agenda de réformes cohérent avec la Vision 2050 et le Plan de relance économique et sociale », a déclaré M. Gemayel.

Quatre priorités ont été identifiées par les autorités et validées par la mission : renforcer la transparence budgétaire, relancer les secteurs stratégiques, développer le capital humain et améliorer la résilience face aux chocs climatiques. Ces réformes visent à consolider la stabilité macroéconomique et promouvoir une croissance durable.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Durant son séjour, l'équipe du Fmi a rencontré Cheikh Diba, ministre des Finances et du Budget, Ahmadou Al Aminou Lo, ministre d'État auprès du président de la République, Boubacar Camara, secrétaire général du Gouvernement, ainsi que d'autres hauts responsables et parties prenantes.

M. Gemayel a souligné la qualité des échanges et la coopération des autorités sénégalaises, réaffirmant l'engagement du Fmi à accompagner le pays dans la réalisation de ses objectifs de développement.