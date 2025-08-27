Burkina Faso: Promotion du don de sang - « S.O.S Sang » sensibilise à Bobo-Dioulasso avec l'image du chef de l'Etat

L'Association « S.O.S sang » était, le mardi 26 août 2025, à Bobo-Dioulasso pour faire le suivi de la campagne de sensibilisation de don de sang avec l'image du président du Faso, lancée le 8 août dernier à Ouagadougou. A l'occasion, le gouverneur de la région du Guiriko, Mariama Konaté, et le président de « S.O.S sang », Jean Bosco Zoundi, ont invité tout un chacun à suivre l'exemple du chef de l'Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, en donnant son sang pour sauver des vies.

Les affiches à l'image du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, donnant son sang sont présentes dans plusieurs artères de la ville de Bobo-Dioulasso. Ces affiches sont au

nombre de 280. Elles s'inscrivent dans le cadre de la campagne nationale d'intensification de la sensibilisation et de la promotion du don bénévole de sang par affichage visuel par l'utilisation de l'image du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Cette campagne ; portée par l'association « S.O.S sang », a été lancée le 8 août dernier à Ouagadougou par le ministère de la Santé. Les premiers responsables de l'association étaient le mardi 26 août 2025 à Bobo-Dioulasso pour poursuivre la sensibilisation à travers l'image du chef de l'Etat.

« Nous voulons emboîter le pas du président du Faso pour inviter les citoyens de la région du Guiriko à adhérer au don de sang. L'objectif est de donner l'information juste à la population afin qu'elle rejoigne la famille de donneurs de sang. Notre vision est d'augmenter le nombre de donneurs de sang parce que vous êtes sans ignorer qu'il y a des gens qui sont toujours réticents au don de sang », a laissé entendre M. Zoundi.

Besoin de 240 à 245 000 poches par an

Pour lui, et suivant les recommandations de l'OMS, le Burkina Faso doit collecter de 240 à 245 000 poches de sang dans l'année pour s'auto-suffire en produits sanguins. « Quand vous regardez les statistiques du centre de transfusion sanguine, ce sont 157 400 poches de sang qui ont été collectées en 2024. Vous conviendrez avec moi qu'il y a toujours des gens qui meurent à l'hôpital par manque de sang, raison pour laquelle il faut intensifier la communication et la sensibilisation pour inviter les gens à adhérer au don de sang », a souligné Jean Bosco Zoundi.

Le gouverneur de la région du Guiriko, Mariam Konaté a salué cette initiative et a invité la population de son ressort territorial à suivre l'exemple du président du Faso, car, a-t-elle dit, nul n'est à l'abri d'un besoin de sang, surtout en ces périodes où sévit le paludisme qui touche beaucoup plus les enfants et les femmes enceintes. Elle a témoigné sa gratitude aux donneurs et a interpelé du même coup la population à se mobiliser pour donner le précieux liquide afin de contribuer à sauver des vies. Le responsable de la promotion du don de sang au centre régional de transfusion sanguine à Bobo-Dioulasso, François Héma, a également salué le travail qu'abat « S.O.S sang ».

Pour lui, cette campagne va davantage galvaniser la population et les autres associations à faire œuvre utile pour permettre au centre de transfusion sanguine de bénéficier de maximum de poches de sang pour les malades. Il a également invité la population à emboiter le pas au président du Faso qui a donné une partie de lui-même pour pouvoir sauver d'autres personnes « Je pense que c'est une image qui parle et comme le disent les littéraires :

« une image vaut mille mots », a-t-il dit. La régie publicitaire retenue pour conduire cette campagne dans la ville de Sya a aussi décidé d'apporter sa contribution à cette sensibilisation en rallongeant le délai de 15 jours le temps qui lui avait été donné afin de faire entendre le message dans toutes les rues de Bobo-Dioulasso.