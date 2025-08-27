Sénégal: Du matériel de la Fondation Sonatel pour faciliter l'évacuation des eaux pluviales à Diourbel

Diourbel — Les autorités administratives de Diourbel (centre) ont reçu mardi de la Fondation Sonatel un lot d'équipements destinés à faciliter l'évacuation des eaux pluviales, dont sept motopompes.

"Face à la réalité des inondations, la Fondation ne pouvait pas rester indifférente. Fidèles à notre mission d'appui aux communautés, nous avons choisi d'agir aux côtés des autorités et des populations", a déclaré l'administratrice de la Fondation Sonatel, Coura Sow, lors de la cérémonie de remise.

Le don de Fondation Sonatel comprend sept motopompes de 120 m³/h, sept coffrets électriques pour motopompes, cinquante tenues de pluie et de centaines de mètres de tuyaux.

Cet appui vise à répondre à l'urgence des conditions difficiles vécues par les populations impactées par les eaux pluviales, selon Coura Sow.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Elle a insisté sur "la nécessité d'une mobilisation accrue de toutes les entités du pays pour lutter contre les inondations et protéger les communautés, notamment les enfants".

"Nous devons croire que, tous ensemble, nous pouvons réduire l'impact de ces catastrophes et offrir aux générations futures un environnement plus résilient" a ajouté l'administratrice de la Fondation Sonatel.

L'adjoint au gouverneur de Diourbel, Djibril Diop, a salué un "geste de très haute portée", symbole selon lui d'un partenariat fructueux entre le secteur privé et les pouvoirs publics.

Il a assuré que ces équipements vont contribuer à renforcer les capacités des équipes déjà mobilisées sur le terrain pour soutenir les populations touchées par les inondations.

Thiécoura Sène, s'exprimant au nom du maire de Diourbel, juge que cet appui marque une étape "cruciale dans la lutte contre les inondations" et constitue "une source d'espoir pour l'amélioration du cadre de vie des populations".

Il a affirmé que les équipements reçus de la Fondation Sonatel seront reversés au Plan d'action communal pour la prévention et la gestion des inondations, tout en promettant leur bonne utilisation au service de la communauté.

Cette dotation s'inscrit dans le cadre du partenariat entre la Fondation Sonatel et le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement.

Le préfet de Diourbel, Abdou Khadir Diop, et le directeur de la Prévention et de la Gestion des inondations, Madické Cissé, ont pris part à cette cérémonie.