Sénégal: Daouda Ngom mise sur le reboisement pour relever les défis environnementaux

Kaolack — Le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Daouda Ngom a souligné à Kaolack (centre), que le reboisement constitue "le remède le plus accessible et le plus pertinent" pour faire face aux problèmes environnementaux auxquels le Sénégal est confronté.

"L'arbre améliore la structure et la fertilité du sol, fournit du fourrage pour le bétail et des ressources alimentaires pour les humains. Il joue également un rôle majeur dans la lutte contre le changement climatique, grâce à sa capacité à séquestrer le carbone", a déclaré M. Ngom.

Le ministre s'exprimait au terme d'une caravane écologique initiée dans le cadre de la campagne nationale de reboisement lancée le 2 août dernier par le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye.

Après Kaolack, la délégation ministérielle s'est rendue à Nioro du Rip pour sensibiliser les populations, collectivités territoriales, associations communautaires, groupements de femmes et de jeunes sur l'importance de la plantation d'arbres.

À Kaolack, M. Ngom a visité la forêt classée de Koutal, importante pour l'approvisionnement en fourrage, puis s'est rendu à Kahone et à Médina Baye où il a sollicité les bénédictions du khalife de la Faydatou Tidjania, Cheikh Mouhamadoul Mahi Ibrahima Niass. Il a ensuite participé à une opération de reboisement sur un axe routier réhabilité. La tournée s'est achevée dans la forêt classée de Keur Pathé Abdoulaye Diop, dans le département de Nioro du Rip.

"Ces actions de plantation visent à répondre aux défis environnementaux de la région de Kaolack et du bassin arachidier, confrontés au déboisement, à la déforestation, à la dégradation des terres et à la perte de biodiversité", a indiqué le ministre.

Il a rappelé que le reboisement contribue à atténuer les effets du changement climatique et à fournir des biens et services écosystémiques au bénéfice des populations et du bétail.

Daouda Ngom a rappelé que la campagne de 2024 avait permis de mettre en terre 4,2 millions de plants, avec un taux de survie de 68 %.