Afrique de l'Ouest: Fleuve Gambie - La station de Gouloumbou toujours en hausse

26 Août 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Amadou DIOP (Correspondant)

La situation hydrologique du fleuve Gambie révèle ce mardi 26 août, une tendance haussière du niveau du plan d'eau au droit de la station hydrométrique de Gouloumbou. Au niveau des stations hydrométriques de Kédougou, Mako et Simenti, le niveau du plan d'eau reste toujours bas.

Plus précisément, au niveau de la station de Gouloumbou, la hauteur d'eau notée ce matin à 08 h 00 est de 7,62 m contre 7,60 m le 26 août 2025 à 08 h 00. D'où une tendance à la hausse de 02 cm., toutefois loin encore de la côte d'alerte qui est de 12 mètres.

Le bulletin hydrologique et la note d'information émis par la brigade des ressources en eau de Tambacounda et de Kédougou qui livre l'information indique par ailleurs qu' à Kédougou, il a été noté une baisse du plan d'eau de -32 cm ce matin à 08 heures par rapport à celui du 25 août à 08h et une baisse de -61 cm le 25 août 2025 à 08 heures par rapport au niveau du 24 août à 08h, soit une amplitude de fluctuation de -93 cm durant les dernières 48 heures.

« Au niveau de la station de Kédougou, la hauteur d'eau notée ce matin à 08 h 00 est de 3,66 m contre 3,98 m le 25 août 2025 à 08 h 00. Au niveau de la station de Mako, la hauteur d'eau notée ce matin à 08 h 00 est de 3,71 m contre 4,03 m le 25 août 2025 à 08 h 00. Au niveau de la station de Simenti, la hauteur d'eau notée ce matin à 08 h 00 est de 7,34 m contre 7,81 m le 26 août 2025 à 08 h 00 » informe le document.

