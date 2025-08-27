Sénégal: Serigne Guèye Diop, ministre du Commerce - « Nous sommes déterminés à transformer nos ressources en richesses durables »

Le ministre de l'Industrie et du Commerce, a déclaré lors du Forum économique d'Osaka, que « le Sénégal aujourd'hui est une nation d'opportunités, déterminée à transformer ses ressources en richesses durables ».

Serigne Guèye Diop, a salué la coopération fructueuse entre les deux pays, soulignant l'importance du soutien japonais à la mise en oeuvre de ce rendez-vous économique majeur. « Votre présence aujourd'hui est le plus beau témoignage de l'amitié qui unit nos nations », a-t-il affirmé, tout en insistant sur les quatre piliers de la stratégie de transformation du Sénégal à l'horizon 2050 : l'exploitation et la valorisation des ressources extractives (gaz, pétrole, phosphate, fer, zircon), avec l'ambition de transformer localement les richesses du pays au lieu de les exporter à l'état brut. Le développement de l'agro-industrie, afin d'assurer l'autosuffisance alimentaire et de créer de la valeur ajoutée dans la transformation des produits agricoles. La montée en puissance de l'industrie manufacturière, notamment le textile, l'électroménager et la pharmacie, pour réduire la dépendance aux importations (actuellement à 95 %). Enfin, les services à haute valeur ajoutée (logistique, transport, nouvelles technologies), considérés comme leviers de compétitivité et d'intégration internationale.