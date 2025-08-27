Sénégal: 3e édition de « La Balade des génies » - Les lycées Parcelles U13 et Saïdou Nourou Tall sur le toit du savoir

La troisième édition de la « Balade des génies », un jeu captivant mêlant culture générale et culte du leadership destiné aux lycéens du Sénégal, s'est tenue samedi dernier à la Place du Souvenir africain.

Coordonnée par Moussa Guèye du quotidien national Le Soleil, cette initiative s'est donnée, depuis sa création, pour mission de valoriser l'intelligence, la créativité et l'éloquence des jeunes talents à travers deux compétitions phares : « Génie 221 » (génie en herbe) et « Éloq-Lead » (débattons).

« Se cultiver, c'est s'armer. Prendre la parole, c'est exister », dit-on. Dans un monde où l'ignorance fragilise et où le silence marginalise, le savoir demeure la clef de l'émancipation et la parole, le souffle de la liberté. Cultiver son esprit et oser défendre ses idées, c'est à la fois se forger une identité et ouvrir des horizons. C'est ce culte de l'excellence, ce refus du renoncement intellectuel, qu'a célébré la troisième édition de la « Balade des génies », tenue le samedi 23 août 2025 à la Place du Souvenir Africain, une véritable balade dans l'espace et dans le temps.

La rencontre a pris des allures de fête citoyenne : prestations artistiques, débats d'idées et joutes de culture générale ont rythmé l'événement, dans une salle animée par une foule dense et passionnée. Autour des jeunes lycéens, véritables piliers d'un avenir à bâtir, se sont rassemblés tous les acteurs de la société investis dans l'éducation et le savoir au Sénégal, notamment le ministère de l'Éducation nationale, représenté par Daouda Guèye, qui a réaffirmé l'engagement et le soutien de son institution. Une preuve éclatante que l'élévation des esprits est une affaire collective.

Un espace d'apprentissage

Sous la coordination de Moussa Guèye, du quotidien national Le Soleil, cette initiative, née d'un idéal simple mais essentiel, s'emploie depuis ses débuts à valoriser l'intelligence, la créativité et l'audace des lycéens. Loin d'un simple divertissement, la « Balade des génies » est un espace d'apprentissage et d'élévation, un terreau fertile où s'enracine la conviction que la jeunesse, éclairée et instruite, demeure le socle du développement futur, à travers deux compétitions phares : « Génie 221 » (génie en herbe) et « Éloq-Lead » (débattons).

Pour cette édition, le lycée Saidou Nourou Tall, champion 2023, a encore dicté sa loi en génie en herbe (Génie 221). L'établissement s'est imposé face au lycée Ngalandou Diouf sur le score net de 300 à 180 points. Du côté individuel, c'est Oumar Ly, issu des vice-champions, qui s'est distingué en remportant le trophée du meilleur marqueur du tournoi avec un total de 300 points.

Concernant l'Eloq-lead (Débattons), le lycée des Parcelles U13 a décroché le trophée au terme d'une finale haletante face au lycée Birago Diop, remportée sur le score de 78,75 % contre 76,5 %. Le thème retenu cette année, « Faut-il intégrer dès maintenant l'intelligence artificielle (Ia) dans le système éducatif sénégalais ? », a donné lieu à des échanges nourris. Les représentants de Birago Diop, campant sur la thèse affirmative, plaidaient pour une intégration rapide de l'Ia. Le camp adverse, celui des Parcelles U13, a mis en avant les urgences nationales à prioriser avant d'embrasser une telle innovation technologique.

Dans cette compétition, la nouvelle bachelière Ndella Cissé, avec la mention assez-bien, a été désignée meilleure débatteuse du tournoi tandis que Pape Antou Ndiaye, coach de l'équipe, a reçu le prix du meilleur encadrant.

Pour le coordonnateur du projet, Moussa Guèye, la balade des génies est née d'une passion vécue depuis plus de vingt ans, d'abord en tant qu'élève, aujourd'hui promoteur éducatif. « C'est une manière pour nous, en tant que produit pur de l'école sénégalaise de lui rendre ce qu'elle nous a tant donné en investissant dans la frange de la population la plus cruciale (la jeunesse) et le secteur le plus décisif pour toute forme d'émergence (l'éducation) », a expliqué le directeur de Africa Lead Events 221.

M. Guèye s'est également félicité de la particularité de cette 3e édition : « Le niveau a connu un qualificatif impressionnant et l'autre satisfaction, c'est de voir ce projet être approprié par tous les segments qui gravitent autour de l'éducation nationale. Du Ministère de tutelle en passant par les IA et les IEF, un projet qui, de plus en plus, se nationalise. »

« Investir dans le capital humain »

Prenant part à la cérémonie, Lamine Niang, directeur général du journal Le Soleil a souligné que l'investissement le plus précieux pour un pays ne réside pas uniquement dans ses ressources naturelles, mais dans son capital humain. En effet, en sa qualité de directeur du quotidien national, il a affirmé sa présence pour témoigner du soutien sa structure. « Nous sommes à vos côtés », a-t-il confié, réitérant l'entière disponibilité de son journal à soutenir la « Balade des génies » et toute autre initiative allant dans le sens de la promotion du savoir et de la jeunesse.

Fidèle à sa mission de promotion de l'excellence, une vingtaine de lycées, publics et privés, ont pris part à la « Balade des génies », parmi lesquels les lycées Blaise Diagne, John Kennedy et la Maison d'Éducation Mariama Ba.