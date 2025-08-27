Sénégal: Campagne de reboisement - 800 arbres plantés à Missirah

26 Août 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Boubacar Agna CAMARA (Correspondant)

La campagne de reboisement bat son plein dans la région. Hier, la commune de Missirah, dans le département de Tambacounda, a accueilli une journée de reboisement initiée par la Chambre des métiers, en partenariat avec l'association locale « Bassobé niokhon déma » et le service régional des Eaux et Forêts. Au total, 800 plants ont été mis en terre, parmi lesquels des baobabs, des manguiers et des kapotiers.

« Nous avons planté 800 arbres », a déclaré Abdoulaye Sarr, président de la Chambre des métiers de Tambacounda, qui s'est félicité de la forte mobilisation des artisans. « Maçons, mécaniciens, coiffeurs... tous étaient présents. Ils se sont même cotisés pour acheter les cabions nécessaires », a-t-il ajouté, saluant cet esprit de solidarité et d'engagement.

M. Sarr a par ailleurs invité les artisans à renforcer leur unité et à multiplier ce type d'initiatives, en phase avec les orientations du ministère de tutelle.

De son côté, l'inspecteur régional des Eaux et Forêts, le lieutenant-colonel Dame Diop, a exprimé sa satisfaction : « Si chaque commune organisait une telle activité, la contribution de la région serait hautement appréciée. » Il a également salué le choix du site, une vallée fossile réhabilitée par l'association locale avec l'appui de la diaspora, pour un investissement estimé à plus de 100 millions de F CFA. « Ce reboisement va protéger ce point d'eau de l'ensablement. Notre service ne pouvait qu'adhérer », a-t-il conclu.

