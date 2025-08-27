Sénégal: Campagne de reboisement - 800 arbres plantés à Missirah

La campagne de reboisement bat son plein dans la région. Hier, la commune de Missirah, dans le département de Tambacounda, a accueilli une journée de reboisement initiée par la Chambre des métiers, en partenariat avec l'association locale « Bassobé niokhon déma » et le service régional des Eaux et Forêts. Au total, 800 plants ont été mis en terre, parmi lesquels des baobabs, des manguiers et des kapotiers.

« Nous avons planté 800 arbres », a déclaré Abdoulaye Sarr, président de la Chambre des métiers de Tambacounda, qui s'est félicité de la forte mobilisation des artisans. « Maçons, mécaniciens, coiffeurs... tous étaient présents. Ils se sont même cotisés pour acheter les cabions nécessaires », a-t-il ajouté, saluant cet esprit de solidarité et d'engagement.

M. Sarr a par ailleurs invité les artisans à renforcer leur unité et à multiplier ce type d'initiatives, en phase avec les orientations du ministère de tutelle.

De son côté, l'inspecteur régional des Eaux et Forêts, le lieutenant-colonel Dame Diop, a exprimé sa satisfaction : « Si chaque commune organisait une telle activité, la contribution de la région serait hautement appréciée. » Il a également salué le choix du site, une vallée fossile réhabilitée par l'association locale avec l'appui de la diaspora, pour un investissement estimé à plus de 100 millions de F CFA. « Ce reboisement va protéger ce point d'eau de l'ensablement. Notre service ne pouvait qu'adhérer », a-t-il conclu.