Sénégal: Habibou Dia - 'Toutes les recommandations issues des assises des médias seront remises à l'autorité'

Dakar — Les recommandations issues des concertations et des assises des médias seront remises au ministre de la Communication, des Télécommunication et du Numérique Alioune Sall avant d'être transmises au chef de l'Etat, a déclaré mardi à Dakar le directeur de la Communication Habibou Dia.

"Les recommandations qui ont été faites lors des travaux de groupe seront rassemblées, nettoyées et remises à l'autorité", indique Habibou Dia lors de la cérémonie de clôture d'une rencontre de deux jours sur la consolidation des recommandations des concertations et des assises des médias.

Les assises de la presse ont permis de produire un rapport consolidé et inclusif, destiné à être remis au chef de l'État, avait expliqué Dia à l'ouverture de cette rencontre. Il a insisté sur la nécessité de fédérer les acteurs autour d'un document consensuel, mais aussi sur l'importance de mettre en avant des résultats transformateurs pour le pays.

De son côté Mactar Silla, président du comité scientifique des Assises nationales des médias et ancien directeur général de la RTS, est revenu sur les enseignements tirés de ces deux jours de conclaves.

"L'objectif était de voir comment rationaliser un peu toutes ces recommandations-là et les porter à l'attention des plus hautes autorités de notre pays. Vous le savez, la presse sénégalaise aujourd'hui est dans une situation difficile et c'est le moins qu'on puisse dire", a-t-il déclaré.

C'est la raison pour laquelle, dit-il, les participants ont procédé non seulement à un diagnostic, mais aussi esquissé des pistes de solution.

"Il y a eu des contributions tout à fait appréciables et nous avons pu, à travers les deux jours d'atelier, consolider l'ensemble des recommandations et en faire un résumé à l'intention des autorités", a magnifié Matar Silla.

Au cours de ces deux jours d'atelier, les échanges ont notamment porté sur la régulation des contenus, le financement, la gouvernance, le modèle économique des entreprises de presse, l'avenir de la télévision entre autres enjeux.