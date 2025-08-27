Afrique: CHAN - Les Lions locaux tombent en demi-finale aux tirs au but

26 Août 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'équipe nationale locale du Sénégal a été éliminée mardi en demi-finale du Championnat d'Afrique des nations (CHAN) par celle du Maroc, 5-3, à l'issue des tirs au but.

Les équipes étaient à égalité (1-1), à l'issue du temps réglementaire et des prolongations de cette rencontre jouée au stade National Mandela de Kampala, en Ouganda.

Les Lions locaux avaient ouvert le score à la 17e minute par Joseph Layousse Samb, le Maroc égalisant dans la foulée la 23e minute, grâce à Samir Bougrine.

Le défenseur sénégalais Seyni Mbaye Ndiaye a raté le premier tir des sénégalais, pendant les Lions de l'Atlas inscrivaient leurs cinq tirs.

Le Sénégal, champion en titre, va tenter de s'adjuger la troisième place du tournoi face au Soudan.

L'affiche de la finale va opposer le Maroc à Madagascar.

Un peu plus tôt dans la journée, les Malgaches avaient obtenu leur ticket pour la finale en s'imposant face au Soudan, 1-0, dans les ultimes minutes de la prolongation.

L'unique but de la rencontre a été inscrit par Toky Rakotondraibe à la 116e mn.

Les Malgaches ont joué une bonne partie de la rencontre a 10 après l'expulsion de l'attaquant Fenohasina Razafimaro (78e mn).

