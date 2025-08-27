Sénégal: La route reliant Dembancané et Thianiaf envahie par les eaux du fleuve Sénégal

26 Août 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kanel — Les eaux du fleuve Sénégal ont englouti la piste entre Dembancané et Thianiaf (nord), une situation qui oblige les usagers de cette voie terrestre à recourir à des pirogues, a appris l'APS, mardi, du conseiller municipal Thierno Soumaré.

"En quittant le village de Thianiaf, situé sur la route nationale 2, pour aller à Dembancané, on prend d'abord un véhicule. Au bout de cinq kilomètres, la voiture est ensuite immobilisée. On emprunte une pirogue qui assure la traversée sur une distance de 80 à 100 mètres", a dit M. Soumaré, deuxième adjoint du maire de Dembacané, une commune située dans la région de Matam.

Le ministère des Pêches et des Infrastructures maritimes a offert une pirogue motorisée aux habitants de la zone.

Dembancané avait connu une situation pareille en septembre et octobre 2024. Le fleuve avait débordé à la suite de fortes pluies.

Des maisons avaient été envahies par les eaux, et leurs occupants obligés de s'installer dans une école du village.

