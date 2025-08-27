Sénégal: Cultures urbaines - Une subvention de 52 millions de francs CFA pour 26 projets présentés par des promoteurs culturels du Sud

Ziguinchor — Le Fonds de développement des cultures urbaines et des industries créatives (FDCUIC) a octroyé des subventions d'un montant global de 52 millions de francs CFA à 26 projets portés par des promoteurs culturels des régions de Kolda, Sédhiou et Ziguinchor (sud), a-t-on appris mardi de son directeur général, Cheikh Ndiaye.

Les bénéficiaires ont reçu leur subvention des mains de M. Ndiaye, lors d'une cérémonie qui s'est déroulée à Ziguinchor, en présence du rappeur et président du conseil d'administration du FDCUIC, Mor Talla Guèye, alias Nit Doff, de la directrice du centre culturel régional de Ziguinchor, Marianne Diop, et du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la culture, Ibrahima Diba.

"Cette cérémonie est un prétexte pour [...] réaffirmer la confiance qu'a l'État envers ces acteurs culturels", a dit Cheikh Ndiaye, estimant que les professionnels des cultures urbaines et des industries créatives des régions de Kolda, Sédhiou et Ziguinchor "sont très dynamiques".

Les bénéficiaires des subventions ont été sélectionnés en raison de la pertinence des projets présentés, selon M. Ndiaye.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il s'agit de la capacité des projets à générer des revenus, à assurer aussi l"'autonomisation" des acteurs des cultures urbaines et des industries créatives, a-t-il expliqué.

"Nous sommes venus avec une enveloppe de 52 millions de francs CFA destinée à 26 bénéficiaires", a dit le directeur général du FDCUIC.

Cette année, 200 projets ont bénéficié des subventions du fonds destiné aux cultures urbaines et aux industries créatives, selon Cheikh Ndiaye.

Le FDCUIC a reçu des promoteurs culturels 728 demandes de subvention, a-t-il dit, invitant les bénéficiaires à réaliser tous les projets financés par l'État.

"Nous voulons aider les jeunes à réaliser des projets [...] Ces subventions sont des fonds publics. C'est la raison pour laquelle nous vous invitons à faire en sorte que tous les projets financés soient réalisés", a insisté Cheikh Ndiaye.

"Je vous invite à utiliser à bon escient cet argent", a dit aux bénéficiaires des subventions le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la culture.