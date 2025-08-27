Sénégal: Le PROVALE-CV déclare avoir aménagé 240 fermes agricoles dans la région de Kaffrine

Kaffrine — Le Projet de valorisation des eaux pour le développement des chaînes de valeur (PROVALE-CV) a aménagé 240 fermes agricoles dans la région de Kaffrine (centre), a appris l'APS, mardi, de son chef d'antenne régionale, Sédar Ngom.

"Nous avons atteint 80 % de nos objectifs, concernant les aménagements hydroagricoles, les fermes aquacoles, les unités de transformation, etc. Aujourd'hui, nous avons aménagé 240 fermes agricoles dans toute la région de Kaffrine", a déclaré M. Ngom.

Il rappelle que le PROVALE-CV a démarré ses activités en 2020, dans cette région.

Sédar Ngom s'entretenait avec la presse locale, à la fin d'une réunion consacrée à ce projet, sous la présidence de Lala Camara, l'adjointe du gouverneur de Kaffrine chargée des questions de développement de la région.

Selon lui, 100 fermes agricoles ont été aménagées dans le département de Koungheul, 30 dans celui de Malem-Hodar, autant dans celui de Birkelane. Le département de Kaffrine bénéficie de 80 fermes.

"Nous avons installé cinq fermes aquacoles et une quinzaine d'unités de transformation, dont deux pour la production laitière. Des pistes de production ont également été aménagées", a indiqué M. Ngom.

Selon Babacar Diop, un responsable chargé de l'environnement au PROVALE-CV, l'un des objectifs de la réunion dirigée par les autorités administratives est de bien préparer l'exécution de la seconde phase du projet, qui va démarrer en 2026.

Selon ses agents, le PROVALE-CV est mis en oeuvre par le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage pour augmenter la production agricole, les emplois et les revenus en milieu rural.

Le projet sert en même à promouvoir une agriculture basée sur l'utilisation des eaux de surface et des eaux souterraines, disent-ils.