Sénégal: Daouda Ngom annonce une 'restauration écologique' des anciennes carrières de Birkelane

Birkelane — Le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Daouda Ngom, a annoncé, mardi, la "restauration écologique" d'anciennes carrières, surtout celles du département de Birkelane, dans la région de Kaffrine (centre).

"Ce que nous avons vu dans ces sites nous rassure. Au-delà du reboisement, il faut procéder à une restauration écologique des anciennes carrières. Nous avons d'énormes difficultés avec les carrières, qui sont exploitées sans jamais être réhabilitées", a dit M. Ngom.

La restauration prévue est une initiative de l'Agence belge de coopération internationale et du service des eaux et forêts de Birkelane, selon le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique.

La volonté de "restaurer les écosystèmes dégradés, à Birkelane surtout, est à saluer. Nous allons travailler à sa pérennisation", a poursuivi Daouda Ngom.

Il participait aux activités d'une "caravane écologique nationale" organisée à l'occasion de la campagne de reboisement menée depuis le début de ce mois par le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique.

Des agents des eaux et forêts, les forces de défense et de sécurité, les associations sportives et culturelles, des associations de femmes du département de Birkelane ont pris part à cette caravane.

Le secrétaire d'État chargé de l'Urbanisme et du Logement, Momath Talla Ndao, et le député Samba Dang, membre du groupe Pastef-Les patriotes (majorité), y ont pris part.

Daouda Ngom a visité l'ancienne carrière de Nguer, où deux hectares ont été aménagés pour la plantation de 500 arbres.

Une ancienne carrière de Birkelane, aménagée aujourd'hui pour la plantation de 5 000 arbres, a reçu aussi la visite du ministre.

"Nous avons des écosystèmes dégradés. L'alternative, c'est de les restaurer", a dit M. Ngom.

"Ces anciennes carrières sont en train d'être reboisées. Nous allons réfléchir à l'idée de faire de l'ancienne carrière de Nguer un bassin de rétention", a-t-il poursuivi, ajoutant que l'Office des lacs et cours d'eau, la direction des eaux et forêts, l'Agence belge de coopération et les collectivités territoriales du département de Birkelane seront associés à cette initiative.

M. Ngom a demandé au service départemental des eaux et forêts de Birkelane de poursuivre la "réhabilitation" des écosystèmes dégradés.

"L'objectif de la caravane écologique nationale est de mobiliser les Sénégalais autour d'initiatives de reboisement et de les sensibiliser à l'importance de l'arbre, ainsi qu'à la protection de notre environnement", a dit le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique.