Sénégal: Vers la tenue des assises nationales des 'daaras'

Kaolack — Le ministère de l'Education nationale est en train de travailler sur la tenue des assises nationales des écoles coraniques, sous la forme de consultations "inclusives", a annoncé, mardi, Babacar Samb, directeur des "daaras" au sein de ce département.

"Les assises nationales des +daaras+ constituent une étape fondamentale" pour la prise en charge des problèmes de ce type d'enseignement, a-t-il déclaré lors d'une cérémonie de signature de contrats de performance (CDP) avec des écoles coraniques de Kaolack (centre), dans le cadre du Projet d'amélioration des performances du système éducatif (PAPSE).

M. Samb a rappelé que lors de la tenue de la Journée nationale des "daaras", le 28 novembre 2024, "le chef de l'Etat avait instruit le ministre de l'Education nationale d'organiser des consultations nationales inclusives pour qu'on puisse en sortir avec des consensus forts pour tracer le devenir des +daaras+ au Sénégal".

"Le ministre Moustapha Mamba Guirassy a présidé la cérémonie de lancement de ces assises nationales et a installé les organes de pilotage. Les gouverneurs de région ont été saisis pour qu'ils mettent en place des organes au niveau déconcentré. Les travaux vont bientôt démarrer aux niveaux départemental et régional avant d'aller au niveau national", a-t-il signalé.

Babacar Samb a par ailleurs indiqué que le ministère de l'Education nationale est en train de faire la cartographie nationale des "daaras", afin de pouvoir rendre effective l'intégration des écoles coraniques dans le système éducatif classique.

"Il faut disposer de données statistiques sans lesquelles on ne peut rien faire en matière de planification. Cette cartographie nous permet de planifier le sous-secteur des +daaras+", a-t-il insisté.

Selon M. Samb, le ministre de l'Education nationale a donné l'opportunité aux partenaires de financer cette cartographie nationale des "daaras" à hauteur de 321 millions de francs CFA.