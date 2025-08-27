Sénégal: Diourbel - Le directeur de la prévention des inondations annonce la revitalisation de la vallée du Sine

Diourbel — Le directeur de la prévention et de la gestion des inondations, Madické Cissé, a annoncé, mardi, à Diourbel (centre), l'exécution prochaine d'un projet de revitalisation de la vallée du Sine (centre), dans le but de restaurer les voies naturelles d'écoulement des eaux de pluie et de réduire les risques d'inondation.

"Avec les changements climatiques, les villes de Diourbel, Touba et Kaolack sont confrontées à des risques d'inondation. Dans les prochaines années, nous allons procéder à la revitalisation de la vallée du Sine", a promis M. Cissé, précisant qu'il s'agit d"'un projet déjà étudié".

Il a annoncé cette mesure lors de la distribution d'équipements destinés à l'évacuation des eaux de pluie, un don de la Fondation Sonatel.

Une cartographie des zones inondables a été distribuée aux services publics concernés en 2022, a rappelé Madické Cissé.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"À ma grande surprise, il nous a été signalé que des zones actuellement urbanisées étaient autrefois des lieux de baignade ou de production agricole", a dit M. Cissé.

D'anciens espaces agricoles ont été transformés en lieux d'habitation, ce qui a engendré des inondations dans la ville de Diourbel, selon le directeur de la prévention et de la gestion des inondations.

C'est une "urgence de libérer les voies d'eau naturelles" pour faciliter l'évacuation des eaux de pluie, a poursuivi Madické Cissé, annonçant une visite, dans les jours à venir, à Diourbel, du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye.