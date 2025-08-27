Sénégal: Foundiougne - La directrice du CFP affligée par la vétusté des locaux de l'établissement

La directrice du Centre de formation professionnelle de Foundiougne (CFP), Fanta Niang Ndiaye a souhaité, mardi, la construction d'un nouveau bâtiment afin de mettre en sécurité les apprenants, l'actuel édifice étant en "état de délabrement très avancé".

"Le centre est logé dans un ancien hôpital et les toitures sont en train de s'envoler avec les dernières pluies enregistrées dans la commune. Ce sont des bâtiments coloniaux très délabrés actuellement avec un risque d'insécurité", a-t-elle déploré au cours d'un entretien accordé à l'APS.

La directrice du CFP d'indiquer que la situation a empiré avec la pluie de vendredi dernier occasionnant plusieurs pertes en matériels.

"Trois salles de classes ont perdu leur toiture. Je me suis dépêchée de les recouvrir pour ne pas perdre le matériel stocké. Malgré cela, j'ai perdu les salles de coiffure et de santé et une partie de la cuisine", a-t-elle regretté.

La directrice du CFP de Foundiougne souligne que deux sites en construction entamés en 2008 et en 2019 "sont tous à l'abandon".

Ce manque d'infrastructure adéquate pour abriter le CFP est la cause de 25 cas d'abandons sur les 174 apprenants inscrits pour l'année scolaire 2024-2025.

"L'état du centre est le principal cause d'abandon des apprenants. On essaie d'améliorer et de convaincre mais cela ne change pas grand chose. Les bâtiments sont vétustes et ceux qui sont inscrits sont très souvent victimes de moqueries", a relevé Fanta Niang Ndiaye.

Elle a par ailleurs salué l'accompagnement des collectivités territoriales mais l'envergure des dégâts ne peuvent être prises en charge que par l'Etat central.

"Nous souhaiterions un centre neuf pour développer d'autres filières adaptées aux besoins et à la réalité du département", a-t-elle dit.

En 2024, l'Etat a lancé un projet de construction de 23 centres de formation professionnelle à travers le pays dans le but d'améliorer l'employabilité des jeunes.