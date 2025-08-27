Afrique de l'Ouest: Fleuve Gambie - Baisse des eaux au niveau de toutes les stations hydrométriques

La situation hydrologique du fleuve Gambie de ce mercredi 27 août est marquée par une seule tendance : celle de la baisse du niveau du plan d'eau au droit des stations hydrométriques de Kédougou, Mako, Simenti et Gouloumbou.

Le bulletin hydrologique et la note d'information émis par la Brigade des ressources en eau de Tambacounda et Kédougou ce mercredi 27 août révèlent ainsi qu'au niveau de la station de Kédougou, la hauteur d'eau notée ce matin à 08 h 00 est de 3,53 m contre 3,66 m la veille à la même heure, avec une tendance à la baisse de 13 cm.

Au niveau de la station de Mako, poursuit le document, la hauteur d'eau notée ce matin à 08 h 00 est de 3,65 m contre 3,71 m le 26 août 2025 à 08 h 00, soit une tendance baissière de 6 cm.

« Au niveau de la station de Simenti, la hauteur d'eau notée ce matin à 08 h 00 est de 6,57 m contre 7,34 m le 26 août 2025 à 08 h 00. La tendance est à la baisse de 77 cm. Au niveau de la station de Gouloumbou, la hauteur d'eau notée ce matin à 08 h 00 est de 7,54 m contre 7,62 m le 26 août 2025 à 08 h 00. La tendance est à la baisse de 8 cm », renseigne en outre le bulletin hydrologique.