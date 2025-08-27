Togo: Briser l'isolement des artistes

Un Conseil National des Arts et de la Culture du Togo a été lancé mardi à Lomé. Portée par les artistes togolais eux-mêmes, avec l'appui des autorités, l'initiative vise à promouvoir les oeuvres culturelles locales et à offrir une meilleure visibilité au secteur.

Malgré une richesse artistique indéniable, les artistes peinent à vivre de leur travail. Les revenus issus de la création restent insuffisants, en raison du manque de financements, de structures de soutien et de circuits de distribution efficaces. Beaucoup exercent leur art dans la précarité, sans véritable protection sociale ni accompagnement institutionnel.

À l'échelle africaine et internationale, la scène togolaise demeure relativement isolée, à de rares exceptions près de quelques figures reconnues à l'étranger.

Cet isolement limite la capacité des artistes à accéder à des marchés porteurs et à inscrire leurs oeuvres dans une dynamique globale.

Le Conseil ambitionne d'attirer des financements, de développer des marchés de niche pour les artistes et de permettre une meilleure commercialisation des œuvres afin que les créateurs puissent enfin vivre dignement de leur métier.