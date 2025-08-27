Togo: Briser l'isolement des artistes

27 Août 2025
Togonews (Lomé)

Un Conseil National des Arts et de la Culture du Togo a été lancé mardi à Lomé. Portée par les artistes togolais eux-mêmes, avec l'appui des autorités, l'initiative vise à promouvoir les oeuvres culturelles locales et à offrir une meilleure visibilité au secteur.

Malgré une richesse artistique indéniable, les artistes peinent à vivre de leur travail. Les revenus issus de la création restent insuffisants, en raison du manque de financements, de structures de soutien et de circuits de distribution efficaces. Beaucoup exercent leur art dans la précarité, sans véritable protection sociale ni accompagnement institutionnel.

À l'échelle africaine et internationale, la scène togolaise demeure relativement isolée, à de rares exceptions près de quelques figures reconnues à l'étranger.

Cet isolement limite la capacité des artistes à accéder à des marchés porteurs et à inscrire leurs oeuvres dans une dynamique globale.

Le Conseil ambitionne d'attirer des financements, de développer des marchés de niche pour les artistes et de permettre une meilleure commercialisation des œuvres afin que les créateurs puissent enfin vivre dignement de leur métier.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.