Togo: Des étudiants mobilisés pour transformer l'agriculture par l'innovation digitale

27 Août 2025
Togonews (Lomé)

Le Togo s'apprête à lancer un concours d'innovation numérique dédié au secteur agricole, une initiative qui mobilisera principalement les étudiants des filières scientifiques et technologiques.

L'objectif est de stimuler la créativité des jeunes et de développer des solutions digitales adaptées aux priorités agricoles.

Ce concours, inscrit dans le cadre du Projet de Résilience des Systèmes Alimentaires en Afrique de l'Ouest (FSRP-Togo), vise à concevoir des technologies à fort potentiel capables de renforcer la compétitivité du secteur agricole togolais.

À travers cette initiative, les autorités ambitionnent d'encourager les jeunes innovateurs à jouer un rôle central dans la modernisation du secteur, en mettant la technologie au service d'une agriculture durable et résiliente.

Les projets attendus devront répondre à des défis concrets tels que l'amélioration de la productivité, la gestion intelligente des ressources, la réduction des pertes post-récolte ou encore le développement de plateformes de commercialisation et de financement agricole.

Le concours s'inscrit dans la volonté du Togo de placer l'innovation au coeur de la transformation agricole.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.