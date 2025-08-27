Togo: Du vin de Bordeaux aux bières de Lomé - Castel affirme sa puissance africaine

Grégory Clerc, directeur général du Groupe Castel, a entamé une visite au Togo à la tête d'une importante délégation. Objectif : renforcer l'implantation et l'impact de BB Lomé, filiale locale du géant de l'agroalimentaire.

Au cours de sa visite, Grégory Clerc a participé à la validation d'une feuille de route stratégique triennale destinée à guider les actions de la brasserie togolaise.

Celle-ci met l'accent sur l'ancrage local, l'adaptation aux réalités économiques et sociales du pays, ainsi que sur la capacité de BB Lomé à jouer un rôle moteur dans le développement économique du Togo.

Fondée en 1964, Brasseries du Bénin Lomé (BB Lomé) est l'une des plus anciennes et importantes industries du Togo. Elle est aujourd'hui dirigée par Diogo Victoria, qui a succédé à Thierry Ferraud. La brasserie produit et distribue plusieurs marques phares de bières, de boissons gazeuses et d'eaux minérales, contribuant à la fois à la consommation locale et à l'exportation régionale.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Avec plusieurs centaines d'emplois directs et des milliers d'emplois indirects, BB Lomé s'impose comme un acteur économique majeur, générant des recettes fiscales importantes et soutenant de nombreux projets sociaux.

Le Groupe Castel, fondé en 1949 par Pierre Castel, est aujourd'hui l'un des leaders mondiaux dans le secteur des boissons. Présent dans plus de 30 pays, il possède plus de 240 filiales et emploie plus de 30 000 personnes.

En Afrique, où il s'est implanté dès les années 1960, Castel contrôle un vaste réseau de brasseries, de sociétés de distribution et de production d'eaux minérales. Il est notamment présent au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Burkina Faso, en RDC, au Sénégal, au Gabon, au Bénin et bien sûr au Togo.

Le groupe est aujourd'hui considéré comme le deuxième brasseur africain derrière AB InBev, avec des marques populaires comme Castel Beer, 33 Export, Flag, ou encore des partenariats avec Coca-Cola pour la distribution de boissons gazeuses.

Castel est aussi un acteur majeur du vin au niveau mondial, en tant que premier exportateur français de vin et propriétaire de plusieurs grands châteaux bordelais.