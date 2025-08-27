Cote d'Ivoire: Transition énergétique - Des chefs d'entreprise renforcent leurs capacités managériales

La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire (Cge-ci), en collaboration avec l'Union européenne (Ue) et l'Agence française de développement (Afd), a organisé le 26 août 2025, un atelier de formation au profit du personnel d'entreprise.

La rencontre qui prend fin le 28 août 2025, à la Maison de l'entreprise au Plateau (Abidjan), avait pour thème : « La formation du personnel des entreprises assujetties à l'audit énergétique obligatoire en vue de la mise en oeuvre de leurs obligations réglementaires ». Une session qui vise à promouvoir les investissements du secteur privé au bénéfice de la transition énergétique ivoirienne.

Durant trois jours, les acteurs seront outillés sur des thématiques majeurs, notamment la promotion de l'efficacité énergétique, le développement des énergies renouvelables, la transition énergétique et la compétitivité durable des entreprises.

Konan Serge, directeur des services et appui aux entreprises, représentant le président de la Cgeci, Ahmed Cissé, a souligné que cette formation s'inscrit dans le cadre du programme Sunref (Sustainable use of natural resources and energy finance), qui est un label de financement vert de l'Agence française de développement (Afd).

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il vise à soutenir les pays en développement dans leur transition écologique. Ce programme, dit-il, propose aux entreprises des prêts à des conditions avantageuses pour des projets d'efficacité énergétique, d'énergies renouvelables et de protection de l'environnement, tout en s'appuyant sur des institutions financières locales. « Le programme Sunref Côte d'Ivoire est un programme de finance verte qui vise à promouvoir les investissements du secteur privé au bénéfice de la transition énergétique ivoirienne par le déploiement combiné d'une offre technique et financière adaptée, et incitative soutenu par les fonds de l'Afd et de l'Ue », a déclaré Konan Serge.

Il a également souligné la nécessité de cette initiative qui se présente comme un levier stratégique de performance et de durabilité pour les entreprises. « L'efficacité énergétique n'est plus uniquement un sujet de conformité écologique. Elle est devenue aujourd'hui une obligation réglementaire », a-t-il soutenu.

A l'en croire, cette session contribue non seulement à l'optimisation des coûts, mais aussi à la réduction de l'empreinte carbone des entreprises et de notre pays. L'envoyé d'Ahmed Cissé a exprimé sa gratitude aux partenaires pour leur soutien constant à travers le financement de ce programme.

Pour sa part, Alain Jolivet, chargé de programme à la délégation de l'Union européenne, a réaffirmé l'engagement de sa structure dans la mise en oeuvre de ce processus pour contribuer de façon significative à atteindre les Objectifs du développement durable (Odd). « Cette initiative permettra de répondre aux enjeux actuels et futurs en matière d'efficacité et de compétitivité », a-t-il affirmé.