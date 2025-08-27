Ile Maurice: Stars Club - Le rêve de coach de Visenjoue prend vie

Mathieu Visenjoue, champion du monde de canne de combat en fauteuil en 2024, franchit un nouveau cap dans sa carrière. Membre du club Northern Warriors Savate Boxing & Martial Arts à Terre-Rouge, il est également juge-arbitre international qualifié et membre de la Fédération internationale de boxe française savate. Aujourd'hui, Mathieu Visenjoue ajoute une corde à son arc : il est devenu coach de canne de combat et a ouvert son propre club : le Stars Club, à Rose-Hill.

«J'ai toujours voulu transmettre la canne de combat ici à Maurice», explique Mathieu Visenjoue, pratiquant de canne de combat et arbitre qualifié de Boxe française savate et disciplines assimilées. En cette qualité, il a officié, en 2024 et 2025, lors de deux championnats majeurs : la première en assaut en Slovénie en octobre 2024 et la deuxième en combat à Plovdiv, Bulgarie, en juillet dernier. Mais la canne de combat reste son dada.

«Au départ, on ne savait pas qui j'étais, il a fallu que je passe par les champions du monde de canne de combat en 2024 pour me faire connaître et inspirer les autres».

Une des premières choses à apprendre en canne de combat, est le salut avec la canne.

Mathieu a commencé la discipline très jeune, autour de 6 ou 7 ans, avec son père, Kersley Visenjoue, qui avait lui-même participé à des tournois internationaux. Le parcours exemplaire du jeune homme lui a permis de décrocher la médaille d'or en canne de combat en fauteuil lors des Championnats du monde à Prague en juillet 2024, ainsi que deux médailles de bronze : une en équipe mixte avec la Finlandaise Anna Maekinen et son entraîneur Thomas Dardour, et une autre lors de la Coupe du monde masculine des clubs. Ces performances ont permis à Maurice de se distinguer avec un total de cinq médailles, dont un précieux titre en or.

À seulement 20 ans, Mathieu ambitionne de développer de jeunes talents pour que la discipline se diffuse davantage à Maurice. «Mon objectif est d'inspirer d'autres jeunes à suivre le même chemin et peut-être devenir à leur tour des coachs ou des athlètes de haut niveau». Son club - le Stars Club - fonctionne actuellement avec une douzaine d'élèves, et les entraînements ont lieu deux fois par semaine, le lundi et le jeudi de 16h à 18h au collège St-Mary's, Rose Hill (Ndlr: dans le grand hall de l'établissement).

Assaut de Mathieu Visenjoue sur Ismael Subdurally (à dr.), une des élites de boxe française à Maurice et pratiquant de canne de combat.

La canne de combat, discipline assimilée à la boxe française savate mais encore méconnue, nécessite un équipement spécifique : tenue et chaussures de sport, canne, protègetibias, masque et veste rembourrée. Mathieu prévoit de fournir les cannes à ses élèves et de les guider dans leurs premiers pas pour faire grandir la discipline sur l'île.

«Il faut pratiquer pour connaître la discipline, mais aussi pour participer aux championnats. Le but, c'est d'inspirer, de transmettre et de faire reconnaître la canne de combat», conclut Mathieu. «Avec le Stars Club, chaque élève qui manie sa canne, chaque geste précis et chaque médaille remportée, c'est la canne de combat qui prend vie à Maurice», conclut Mathieu Visenjoue. «Mon but, c'est que cette discipline inspire, qu'elle fasse vibrer les jeunes et qu'elle crée une génération de champions et de coachs prêts à porter haut nos couleurs.»

Quelques infos sur la canne de combat

La canne de combat est un art martial français né au XIXe siècle, dérivé de la boxe française et des techniques de duel à la canne. Elle combine rapidité, précision et agilité, avec des coups portés au corps et à la tête à l'aide d'une canne en bois. Longtemps méconnue, elle est aujourd'hui pratiquée en assaut ou en combat, et se développe progressivement à l'international, notamment grâce à des champions comme Mathieu Visenjoue qui inspirent la relève.

Champion du monde en 2024 de canne de combat, juge arbitre international qualifié et membre de la Fédération Internationale de Boxe Française Savate, Mathieu Visenjoue est aussi coach de Stars Club à Rose Hill.

Fiche signalétique

Nom : Mathieu Visenjoue

Âge : 21 ans

Nationalité : Mauricienne

Discipline : Canne de combat, Boxe Française Savate et disciplines assimilées

Club : Northern Warriors Savate Boxing & Martial Arts (Terre Rouge)

Nouveau club : Stars Club (fondateur et coach en canne de combat)

Fonctions : Juge arbitre qualifié, membre de la Fédération Internationale de Boxe Française Savate

Palmarès : Médaille d'or en canne de combat en fauteuil aux Championnats du monde 2024 (Prague) et deux médailles de bronze : équipe mixte et Coupe du monde masculine des clubs.

Objectif : Développer la pratique de la canne de combat à Maurice et former la relève de champions et coachs

Entraînements : Lundi et jeudi, 16h à 18h - Collège S- Mary's, Rose-Hill

Autres activités : Etudiant en Droit à la Middlesex University Mauritiu , Médine