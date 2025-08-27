Ile Maurice: Salaires impayés - Subron et Parapen apportent une lueur d'espoir

C'est un problème souvent évoqué au cours de ces derniers mois. Le ministre de l'Intégration sociale, Ashok Subron, et le ministre délégué Kugan Parapen ont voulu apporter leur soutien. Ainsi, lundi, plusieurs éducateurs et employés d'écoles spécialisées (SEN) n'ayant pas perçu leurs salaires, ont été conviés à une session consultative, à Ébène.

Pas moins de 17 organisations non gouvernementales (ONG) sur 21 étaient représentées. Parmi elles figuraient Autisme Maurice, l'Association des Parents pour la Réhabilitation des Infirmes Moteurs (APRIM), Lizie dans la Main, la Mauritius Mental Health Association (MMHA), ou encore la Society for the Welfare of the Deaf. La rencontre s'est déroulée dans une atmosphère cordiale, mais avec en toile de fond une urgence : comment débloquer rapidement les fonds nécessaires pour payer les salaires impayés de certains établissements ?

Les ONG ont rappelé que la situation trouve son origine dans la décision de l'ancien gouvernement de séparer des financements. La Special Education Needs Authority (SENA) prend en charge les enfants de moins de 20 ans, tandis que la National Social Inclusion Foundation (NSIF) couvre ceux de plus de 20 ans. Une logique administrative qui, selon elles, ne reflète pas les réalités du terrain et complique la gestion quotidienne.

Le ministre Ashok Subron a souligné qu'un premier décaissement avait déjà eu lieu il y a deux mois. Tout en réaffirmant que «les bénéficiaires ne doivent en aucun cas être affectés», il a pris note des doléances et propositions formulées. Son collègue, Kugan Parapen, a pour sa part insisté : «le décaissement des fonds restants constitue une urgence».

Au-delà de la gestion de crise, la consultation a permis d'ouvrir la discussion sur un chantier plus vaste : l'élaboration d'une nouvelle politique sur le handicap, intégrant notamment la prise en charge des personnes au-delà de 20 ans.

À l'issue de cette rencontre, les autorités ont promis qu'une solution immédiate sera annoncée dans les semaines à venir pour régulariser le paiement des salaires. Ce problème a souvent été évoqué par la Confédération des Travailleurs du secteur privé et public. En parallèle, une révision en profondeur des mécanismes de financement est envisagée, afin d'assurer la pérennité du secteur SEN.