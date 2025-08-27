Ile Maurice: Une trentaine d'employés sur le pavé

Une trentaine d'employés affectés à l'entretien du Bras d'Eau National Park se retrouvent aujourd'hui dans l'incertitude. Ces travailleurs, engagés depuis deux ans sous contrat renouvelable chaque année, ont été appelés à cesser leurs activités à partir du 1eᣴ septembre.

Selon nos informations, leur contrat initial avait pris fin le 19 juin, mais une prolongation d'un mois leur avait été proposée. Les employés affirment avoir signé une acceptance letter en ce sens. Cependant, une termination letter datée du 3 août leur a ensuite été servie, les informant que leur collaboration avec le parc arrivait définitivement à terme.

Autre sujet de mécontentement : ces employés affirment ne pas avoir reçu de salaire depuis plusieurs semaines. D'ordinaire, leurs fiches de paie étaient mises à disposition via la plateforme MauCloud, mais rien ne leur a été versé récemment.

«On nous a tout simplement dit d'arrêter de venir travailler à partir du 1eᣴ septembre, sans plus d'explication», confie l'un d'eux. Contactée, une source au sein du ministère de l'Agro-industrie confirme que les retards de paiement seront régularisés : «Les salaires dus seront réglés d'ici aujourd'hui, 27 août, au plus tard», assure-t-on.

Fin du projet «Ridge to Reef»

Kevin Ruhomaun, directeur du National Parks and Conservation Service (NPCS) au ministère de l'Agro-industrie, explique que la résiliation des contrats est directement liée à la fin du projet Ridge to Reef (R2R). «Ces personnes étaient employées spécifiquement pour ce projet. Elles savaient que leur contrat était lié à cette mission, et aujourd'hui le projet arrive à son terme.» Cette fin de contrat concerne tous les groupes de personnes affectés dans les différents parcs de l'île, notamment à Bras-d'Eau, Pétrin et Rivière-Noire.

Le R2R Project, lancé en 2021 par le NPCS avec le soutien de l'Union européenne (UE) et du gouvernement, vise à restaurer les écosystèmes du pays, de la montagne aux zones côtières et aux récifs, jusqu'en 2026. Ses objectifs incluent la plantation de centaines de milliers de plantes endémiques, l'élimination des espèces envahissantes et la restauration des forêts et mangroves. Le contrat des employés prend également fin, le financement de l'UE pour le projet étant arrivé à terme.