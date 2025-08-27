Sénégal: Baisse de l'activité du secteur secondaire en juin 2025

Selon la Direction de la prévision et des études économiques(Dpee) au mois de juin 2025, une contraction de 3,6% de l'activité du secteur secondaire a été notée, suite aux contreperformances de la construction (-18,4%), de la fabrication de produits agro-alimentaires (3,4%), du « sciage et rabotage du bois » (-41,3%), de la « fabrication de ciment et d'autres matériaux de construction » (-14,4%) et du « raffinage du pétrole et cokéfaction » (-9,1%).

Toutefois, note la même source, une bonne tenue de l'activité a été relevée dans la « production et distribution d'électricité et de gaz » (+10,8%) et les activités extractives (+0,4%), notamment celles hors hydrocarbures (+16,7%).

Sur un an, souligne la Dpee , le secteur secondaire a crû de 19,0%, à la faveur essentiellement des activités extractives (+154,3%), particulièrement la production d'hydrocarbures (+339,1%).

Par ailleurs, la « production de la filature, du tissage et de l'ennoblissement textile » (-37,2%), la fabrication de produits chimiques de base (-32,4%) et la « production et distribution d'électricité et de gaz » (-5,8%) se sont contractées, sur la période sous revue.

Pour sa part, l'activité du secondaire (hors hydrocarbures) a reculé, au mois de juin 2025, de 3,6% et 4,8%, respectivement, en variation mensuelle et en glissement.