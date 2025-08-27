Sénégal: Baisse de l'activité du secteur secondaire en juin 2025

27 Août 2025
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou Faye

Selon la Direction de la prévision et des études économiques(Dpee) au mois de juin 2025, une contraction de 3,6% de l'activité du secteur secondaire a été notée, suite aux contreperformances de la construction (-18,4%), de la fabrication de produits agro-alimentaires (3,4%), du « sciage et rabotage du bois » (-41,3%), de la « fabrication de ciment et d'autres matériaux de construction » (-14,4%) et du « raffinage du pétrole et cokéfaction » (-9,1%).

Toutefois, note la même source, une bonne tenue de l'activité a été relevée dans la « production et distribution d'électricité et de gaz » (+10,8%) et les activités extractives (+0,4%), notamment celles hors hydrocarbures (+16,7%).

Sur un an, souligne la Dpee , le secteur secondaire a crû de 19,0%, à la faveur essentiellement des activités extractives (+154,3%), particulièrement la production d'hydrocarbures (+339,1%).

Par ailleurs, la « production de la filature, du tissage et de l'ennoblissement textile » (-37,2%), la fabrication de produits chimiques de base (-32,4%) et la « production et distribution d'électricité et de gaz » (-5,8%) se sont contractées, sur la période sous revue.

Pour sa part, l'activité du secondaire (hors hydrocarbures) a reculé, au mois de juin 2025, de 3,6% et 4,8%, respectivement, en variation mensuelle et en glissement.

