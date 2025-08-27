Afrique de l'Ouest: UEMOA - Progression de l'activité dans le secteur des Btp au mois de mai

Les données de l'enquête recueillies auprès des chefs d'entreprise dans l'UEMOA font globalement état d'une progression de l'activité dans le secteur des Bâtiments et travaux publics (Btp) en mai 2025 par rapport à la situation du mois précédent.

La Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) qui donne l'information indique que l'écart de l'indice d'activité dans les Btp par rapport à la moyenne de long terme (100) est resté positif, ressortant à +4,6 points contre +5,4 points en avril 2025.

Par pays, une amélioration dans le secteur des Btp a été relevée au Bénin (+28,1 points), au Sénégal (+23,5 points), au Burkina (+12,9 points), en Côte d'Ivoire (+9,0 points) et en Guinée-Bissau (+8,2 points).

En revanche, la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest confie qu'une contraction de l'activité a été observée au Mali (- 44,8 points), au Niger (-18,8 points) et au Togo (-7,1 points).