Afrique de l'Ouest: UEMOA - Progression de l'activité dans le secteur des Btp au mois de mai

27 Août 2025
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Bassirou Mbaye

Les données de l'enquête recueillies auprès des chefs d'entreprise dans l'UEMOA font globalement état d'une progression de l'activité dans le secteur des Bâtiments et travaux publics (Btp) en mai 2025 par rapport à la situation du mois précédent.

La Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) qui donne l'information indique que l'écart de l'indice d'activité dans les Btp par rapport à la moyenne de long terme (100) est resté positif, ressortant à +4,6 points contre +5,4 points en avril 2025.

Par pays, une amélioration dans le secteur des Btp a été relevée au Bénin (+28,1 points), au Sénégal (+23,5 points), au Burkina (+12,9 points), en Côte d'Ivoire (+9,0 points) et en Guinée-Bissau (+8,2 points).

En revanche, la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest confie qu'une contraction de l'activité a été observée au Mali (- 44,8 points), au Niger (-18,8 points) et au Togo (-7,1 points).

Lire l'article original sur Lejecos.com.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.